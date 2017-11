Alexander Zverev: “La fine dell’anno è stata una vera schifezza per me”

Alexander Zverev è stato il grande sconfitto alla Masters Cup.

Il ventenne è stato superato a sorpresa da Jack Sock ed è uscito di scena nel Girone alla Masters Cup.

Zverev ha dimostrato tutta la sua frustrazione nelle sue dichiarazioni: “Sono praticamente annegato, è semplice. Ho fatto una pausa, all’improvviso, ed ero sotto per 1-4 nel terzo set. Mi sono sentito come una persona che annega. Questa partita e quella con Coric agli US Open sono state le mie più grandi delusioni nel 2017 “, ha ammesso il tennista tedesco.

“Le cose migliori della stagione sono stati i miei due titoli Masters 1000. La fine dell’anno è stata una vera schifezza per me.

Ora sono in vacanza, quindi sono contento dopo penserò con calma a quello che è successo oggi”, ha concluso l’attuale numero 3 del mondo.