Galo Blanco non è più l’allenatore di Karen Khachanov

All’indomani dell’eliminazione nel round robin del Next Gen ATP Finals in corso di svolgimento a Milano per mano del croato Coric, il russo Karen Khachanov annuncia, tramite il suo profilo ufficiale twitter, di aver concluso reciprocamente il rapporto con il coach spagnolo Galo Blanco. Dopo quattro anni intensi si dividono le strade del russo e dell’allenatore spagnolo, ex coach fra gli altri di Raonic e Melzer.

Sotto la guida di Galo, il tennista classe 1996 ha fatto enormi progressi, giungendo fino alla posizione n°29 Atp, conquistata ad agosto di quest’anno e al primo titolo Atp sul cemento di Chengdu contro Ramos-Viñolas.

Khachanov approfitta per ringraziare il suo ex mister per la dedizione e l’aiuto datogli. Ancora sconosciuto il nome del successore di Galo Blanco.

Antonio Galizia