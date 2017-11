Open Court: nuove regole testate alle NextGen, luci e ombre (di Marco Mazzoni)

Quel rettangolo azzurro, indoor, senza corridoi… La prima vista del campo delle NextGen finals di Milano ha scaturito una cascata di ricordi. Dolci ricordi. Immagini del Masters al Garden di NYC… Come l’anno 1989, quando uno Stefan Edberg velocissimo e preciso sorprese prima Ivan Lendl in semifinale e poi un fortissimo Boris Becker in finale, sconfitto in quattro set in una partita bellissima. Campo veloce, grande spettacolo. Poi ci si spostò in Germania, e fu la volta di Agassi in giallo-fluo, e poi tanti altri. Il Masters (sì, io continuo a chiamarlo così, con orgoglio) è un evento bellissimo. Diverso, con quella regola “antipatica” dei gironi, tanto estranea al format storico del tennis ma utile a far confrontare i migliori più volte. Alcuni proprio lo detestano, “arrivano cotti, è una esibizione”. Niente di più errato. Ci sono in palio un sacco di punti (e di dollari), oltre al prestigio. E quando si affrontano i big, quelli che si sfidano per gli Slam e 1000, perdere non piace mai a nessuno… Personalmente da anni, soprattutto da quando i giovani stentano ad uscire ed imporsi al massimo livello, speravo in un “Masters dei giovani”, e nel mio piccolissimo ne avevo scritto in tempi non sospetti. L’ATP ha sfornato l’anno scorso proprio questa novità, sbarcata nella prima edizione in Italia, con sommo gaudio di tutti, “detrattori inclusi”, che sotto sotto guardano eccome quel che accade nella Fiera di Rho, perché c’è curiosità per l’evento in sé, e molto talento on court.

Il torneo è in pieno svolgimento, con match divertenti ed altri meno. Si pensava alla presenza del ns. Berrettini, invece le quali hanno premiato Quinzi, che ha perso due match ma non è affatto spiaciuto, mostrando talento e limiti. La speranza è che questa vetrina e confronto con coetanei più avanti di lui possa servigli come stimolo, per lavorare bene, per costruire un dritto più consistente ed anche una mentalità migliore, necessaria per giocarsi i momenti “duri” del match.

Ma più che sul torneo in corso e sui ragazzi in gara, preferisco puntare la mia lente sul regolamento. Tante le modifiche e novità testate alle NextGen Finals. Non è facile dare un giudizio definitivo, dopo pochi match giocati. Le novità sono infatti “nuove” anche per i giocatori, quindi la loro interpretazione è in divenire, soprattutto per il No-Ad ed i set corti, che hanno un impatto notevole su tattica e gestione del match. Si può provare a lanciare i primi spunti e considerazioni, sottolineando due cose:

testare novità è sempre interessante. Non ha senso arroccarsi su posizioni storiche senza essere aperti mentalmente; ma è necessario vederle e riproporle più volte, anche a livello di gioco diversi per valutare il reale impatto

forse la scelta di testare tante novità tutte insieme è un limite per valutare il vero impatto di ogni singola regola, perché si è probabilmente stravolto fin troppo l’andamento del match. Personalmente avrei optato per meno novità tutte insieme, o testarne alcune singolarmente (parlo delle più impattanti, set corti e No Adv), così da valutare più precisamente come funziona ognuna di esse

Con queste premesse, ecco una mia piccola valutazione delle novità, alcune obiettivamente interessanti e da introdurre subito nel regolamento del tennis Pro, altre da testare con più calma nel tempo, altre che proprio non convincono.

Shorter Warm-Up (via in 5 minuti)

Assolutamente sì. Da inserire già nel primo torneo ATP 2018. I giocatori hanno tutto il tempo di riscaldarsi nel pre-match, ed il “teatrino” che fanno in molti prima di iniziare è una inutile perdita di tempo. L’impatto sul gioco è zero, avanti tutta.

Shot Clock (25 secondi tra un punto e l’altro)

Assolutamente sì. Da inserire già nel primo torneo ATP 2018. Come sopra, le “storiche” regole del tennis recitavano che il gioco deve essere “continuo”. Basta con l’asciugamano ad ogni punto, ritardi inaccettabili, altri teatrini stucchevoli per guadagnare tempo, rompere il ritmo al rivale, ecc. In teoria i giudici di sedia dovrebbero vigilare sui tempi, ma di fatto non lo fanno… Allora niente di più facile di un banale orologio (che tra l’altro diventerebbe un oggetto ancor più importante a bordo campo, e quindi ancor più importante sul lato sponsor…) che governa il tempo di gioco. Sei in ritardo? Subisci la penalità. Io sarei anche per portarlo addirittura a 20 secondi. Magari si avrebbe un tennis ancor più veloce ed effervescente, senza scambi infiniti… Avanti tutta.

No-Let Rule (niente nastro al servizio)

Regola onestamente marginale, l’impatto è minimo, in un senso o nell’altro. Il servizio è un colpo particolare, potrebbe provocare qualche punto vincente improvviso, ma del resto, non può accadere – e di fatto accade – anche negli scambi quando arriva un nastro maligno? La regola mi è indifferente, in un senso o nell’altro. Sarei per mantenere la regola classica, ma se venisse introdotta non griderei allo scandalo.

Medical Time-Outs (1 per incontro)

Favorevole, visto che della regola troppo spesso se ne abusa usandola in modo “tattico – scientifico” per interrompere un momento positivo del rivale. Proprio per questo, personalmente, sarei proprio per eliminare l’intervento del medico a meno di un evento imprevisto e “cruento” (es: caduta rovinosa o racchettata con ferita ad una gamba), che lascerei a discrezione del giudice di sedia. Il tennis è un sport in cui la componente atletica è fondamentale. Se non stai bene, è un tuo problema, non deve in alcun modo condizionare il rivale.

Player Coaching

Favorevole, ma senza diretta tv. Non prendiamoci in giro: ogni giocatore comunica col suo angolo. Dalle storiche e raffinatissime tecniche di Tiriac (toccare l’ombrello o il cappello significava un messaggio ben preciso…) alla chiacchierata senza ritegno dal campo alla tribuna, nessun giudice di sedia fa realmente rispettare la regola del silenzio tra giocatore e coach, eccetto pochissimi casi. Non ci vedo niente di male nel fatto che il coach possa legalmente interagire col giocatore; allora meglio farlo nei cambi di campo, piuttosto che tra un punto e l’altro. Semmai trovo più discutibile la diretta tv con le cuffie, più giusto che la conversazione sia privata, visti anche i momenti concitati della partita.

No-Ad scoring (addio vantaggi)

No. Assolutamente no. Questa è la regola più impattante sul match, sull’andamento tattico e mentale. Non mi convince, per mille motivi. Il tennis è uno sport di situazione, non tutti i 15 sono uguali. Essere bravi a gestire palle break e vantaggi è una vera e propria arte nel tennis, è la differenza tra un campione ed un buon giocatore. Gente come Nadal, per citare il n.1 del mondo, ha vinto più Slam grazie alla sua forza mentale, tattica e tecnica in questa fase di gioco, vincendo ai vantaggi giochi decisivi. E’ giusto che la sua maggior qualità sia premiata, come quella dei più forti agonisti. Giocarsi tutto sul punto singolo velocizza la durata dell’incontro (si giocherebbe un numero di punti minore) ma snatura troppo questo momento, che è sempre decisivo e tra i più spettacolari. Games con più punti ai vantaggi sono quasi sempre i più interessanti e divertenti. Il punto secco non è “brutto”, è elettrizzante, ma cancella una delle fasi più belle e che distingue il tennis da altri sport. Perché perdere una simile differenza in nome di partite “più rapide”? Assolutamente no. Inoltre al salire del livello, mediamente conta di più il servizio, e quindi il No-Ad potrebbe scatenare una predominanza della battuta, visto che sceglie il lato il battitore, e questo non sempre è un bene…

Shorter Format: First to Four games sets (Tie-Break at 3-All), Best-of-Five sets (5 set da 4 games)

Più no che sì, da rivedere e testare con calma. E’ l’altra regola più impattante, il vero stravolgimento storico della disciplina. Il cuore dice assolutamente no (anzi… il vero tennis sarebbe 3 su 5 con set tradizionali…), ma la testa risponde “proviamolo bene”. Su questa novità personalmente non sono ancora arrivato ad un parere. Alcuni set giocati a Milano sono stati “completi”, divertenti e tecnicamente validi, altri di meno. Credo che sarebbe opportuno testare questa innovazione su più superfici, con i big in campo ed a tutti i livelli. Ad esempio, provandola in alcuni Challenger ed ATP250, e tirare le somme. Perché? I set corti rendono diversa la gestione tattica dei match, molto diversa. Se perdi il servizio e stai sotto 0-3 in un set, ormai è andato… in un set tradizionale è difficile che lo lasci andare, a meno che non sei in uno slam, tipo avanti 2 set a 0, necessiti di tirare il fiato e “lasci” il terzo. Anche a seconda della superficie, la gestione potrebbe essere assai diversa per il diverso impatto del servizio (terra o cemento molto veloce, o erba). Altro aspetto che non mi convince è il tiebreak: giocarlo sul 3 pari è forse prematuro, allora si potrebbe optare per un tiebreak a 10 punti, oppure giocarlo sul 4 pari, e quel gioco in più non sarebbe affatto una differenza marginale perché vorrebbe dire un turno di servizio in più. Inoltre, come sottolineato sopra, la regola del set corto abbinato al No-Ad rende il tutto fin troppo veloce. Forse sarebbe il caso di testare questi set corti senza il No-Ad, per vedere l’impatto, che sarebbe a mio avviso molto diverso, e chissà, forse migliore.

Ultimissima nota per la scomparsa dei giudici di linea. Figura a suo modo bella, romantica, che mantiene un elemento umano sempre gradevole. Però se la tecnologia garantisce davvero errori zero, e fosse possibile inserirla in ogni torneo ed in ogni campo, allora potrebbe essere interessante.

Marco Mazzoni

@marcomazz