Le Next Gen ATP Finals e gli idoli dei giovani tennisti

Sono cominciate le Next Gen ATP Finals di Milano. Prima di scendere in campo per le partite del Day-1, tutti i giocatori hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa ai giornalisti presenti. Interrogati su chi siano stati i loro idoli d’infanzia, ecco cosa hanno risposto.

Jared Donaldson: “Sono cresciuto guardando Federer e sono anche un suo tifoso, ma credo che il mio gioco abbia più a che fare con quello di Novak Djokovic”.

Borna Coric: “Il mio idolo era Goran Ivanisevic. In Croazia è considerato come una leggenda di questo sport: è quando l’ho visto andare in finale a Wimbledon che ho deciso di cominciare a giocare a tennis. Tutto merito suo se sono qui”.

Karen Khachanov: “Marat Safin, senza dubbio. E’ russo, è stato numero uno al mondo e mi piaceva molto il suo modo di giocare. Gran personaggio…”.

Denis Shapovalov: “Idolo? Roger Federer! Ho una sua immagine nella mia stanza, ogni giorno la guardo appena mi sveglio. Amo il suo gioco, è una grande persona e credo sia un ottimo esempio da seguire”.

Andrey Rublev: “Ho due idoli, Rafael Nadal e Marat Safin. Safin, nonostante qualche comportamento poco consono, era un giocatore fantastico”.

Lorenzo Carini