Rafael Nadal scioglie la riserva e giocherà la Masters Cup di Londra: “Sono qui per vincere il torneo”

Rafael Nadal scioglie ogni dubbio e dichiara da Londra che sarà in campo Lunedì alla Masters Cup.

“Abbiamo lavorato molto duramente per recuperare e ora è il momento di mettersi alla prova. Se è sicuro che giocherò le Finals? Di certo nella vita ci sono poche cose, solo una purtroppo.

Ma se sono qui, a Londra, è per giocare. Altrimenti non sarei venuto. Se non pensassi di poter essere competitivo, non avrei prolungato la mia stagione. Sono qui per vincere il torneo, e questa è una motivazione-extra”.

“Qui ci sono tutti i migliori e se non si è al 100% fin dall’inizio, è quasi impossibile fare bene. L’esito favorevole o meno del sorteggio dipende da come giochi tu. Ci sono molte new entry nel Master, come Zverev, Dimitrov e Sock.

La nostra generazione prima o poi finirà. Arriverà un momento in cui vedremo i giovani in TV e non sfideremo più loro.

La prossima generazione sarà di alto livello. È un Master con giocatori nuovi, anche se dei NextGen c’è solo Zverev.”