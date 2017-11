Masters Cup Londra: Boris Becker fa ritardare il sorteggio. Ecco l’order play dei primi due giorni. Subito in campo Roger Federer

Sicuramente curioso quello avvenuto questa mattina al sorteggio per la Masters Cup 2017.

Il sorteggio si è tenuto in diretta radiofonica sulla Bbc 2. Ad estrarre i nomi dalle urne doveva esserci Boris Becker a partire dalle 8.15 locali di mercoledì mattina (09:15 italiane).

Ma l’ex campione tedesco, hanno fatto sapere i giornalisti della radio, è rimasto “imbottigliato nel traffico” di Londra. Poco dopo si è scoperto che “aveva preso una strada chiusa al traffico”.

Il sorteggio è cominciato con un’ora di ritardo. Cosa inusuale per la nota puntualità british.

Il programma di Domenica 12 Novembre

1. [2] Henri Kontinen/ John Peersvs [8] Ryan Harrison/ Michael Venus2. [2] Roger Federervs [8] Jack Sock(non prima ore: 15:00)3. [3] Jean-Julien Rojer/ Horia Tecauvs [6] Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahut(non prima ore: 19:00)4. [3] Alexander Zverevvs [5] Marin Cilic(non prima ore: 21:00)

Il programma di Lunedì 13 Novembre

1. [4] Jamie Murray/ Bruno Soaresvs [5] Bob Bryan/ Mike Bryan2. [4] Dominic Thiemvs [6] Grigor Dimitrov(non prima ore: 15:00)3. [1] Lukasz Kubot/ Marcelo Melovs [7] Ivan Dodig/ Marcel Granollers(non prima ore: 19:00)4. [1] Rafael Nadalvs [7] David Goffin(non prima ore: 21:00)

GRUPPO WOODBRIDGE/WOODFORDE (doppio)

[1] Lukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA)

[4] Jamie Murray (GBR) / Bruno Soares (BRA)

[5] Bob Bryan (USA) / Mike Bryan (USA)

[7] Ivan Dodig (CRO) / Marcel Granollers (ESP)

GRUPPO ELTINGH/HAARHUIS (doppio)

[2] Henri Kontinen (FIN) / John Peers (AUS)

[3] Jean-Julien Rojer (NED) / Horia Tecau (ROU)

[6] Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)

[8] Ryan Harrison (USA) / Michael Venus (NZL)