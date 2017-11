Roger Federer supera Andy Murray nell’esibizione benefica di Glasgow. Roger ad un certo punto gioca anche con il Kilt (Video)

Roger Federer ha sconfitto Andy Murray in una partita di esibizione a scopo benefico disputata questa sera a Glasgow.

Lo svizzero si è imposto per 6-3, 3-6, 10-6 in una partita in cui il risultato è stata la cosa meno importante, Roger e Andy hanno dato un eccellente spettacolo con tanto divertimento per gli 11.000 spettatori presenti sugli spalti del SSE Hydro.

La partita tra Federer e Murray ha segnato il ritorno in campo del tennista scozzese, che non giocava alcuna partita ufficiale dallo scorso torneo di Wimbledon.

Uno dei momenti migliori della serata è stato quando lo svizzero all’inizio del secondo set ha deciso di giocare in kilt tra le risate del pubblico.

Il numero 2 del mondo ora andrà a Londra, dove giocherà le Finals ATP, mentre Murray, classificato al 16 esimo posto, continuerà i suoi preparativi per la stagione 2018.