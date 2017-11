Federica Rossi: “Ho tanto da imparare, ma anche tanti sogni…” La 16enne tennista di Sondrio, reduce dai suoi primi incontri professionistici, si racconta ai lettori di livetennis

E’ giovedì sera, quando i Maneskin, 4 ragazzi romani che insieme non superano i 70 anni (68 per la precisione) stanno dominando il palco dei live di X-Factor con una versione superba di Beggin, un classico di Frank Valli & The Four Seasons, rilanciato di recente dal duo rapper Madcon. Damiano, il frontman, mostra una padronanza vocale ed una capacità scenica degne di altri scenari, più maturi; gli altri ragazzi lo seguono in una perfetta armonia di musica e movimenti. Mentre assistiamo compiaciuti a questa straordinaria esibizione, si illumina il telefonino: è un’altra under 18 che reclama visibilità! Si tratta di Federica Rossi, la giovanissima tennista di Sondrio che presentiamo oggi: ha appena finito di inviare le risposte alle nostre domande. “Se ti servono altre foto, fammi sapere” conclude Federica mentre la musica dei Maneskin sfuma nel tripudio del pubblico. In realtà anche noi abbiamo composto, in questi mesi, un nostro gruppo che somma 68 anni, proprio come i Maneskin. Elisabetta Cocciaretto, Federica Sacco, Giulia Peoni ed appunto Federica Rossi condividono con la band romana entusiasmo, talento, professionalità e sono il quartetto di interviste, che oggi andiamo a completare.

Allora Federica, cominciamo col tracciare una tua scheda:

Ho iniziato a giocare a 6 anni al TC Sondrio, diciamo che ho iniziato per caso provando a frequentare il campo estivo che organizzava il circolo. Oltre a praticare tennis, sciavo e nuotavo, lo sci è uno sport che mi piace praticare tutt’ora. Il mio primo coach è stata Cristina Pinzauti, cui si è aggiunto, successivamente, Fausto Scolari che mi segue ancora adesso.

La mia tennista di riferimento italiana è stata Flavia Pennetta. Sinceramente ho più match che mi piace ricordare, ma non è ho uno in particolare. Quest’anno ho iniziato bene facendo buoni risultati, poi purtroppo ho avuto molti alti e bassi che mi hanno limitata nel mio rendimento in campo.

Hai appena debuttato nel circuito Pro partecipando a tre 25.000k a Pula, in Sardegna. Non è andata molto bene, anche se forse non sei stata molto fortunata nei sorteggi. Che bilancio trai da questa esperienza?

Le tre settimane a Pula sono state sicuramente una grande esperienza… come hai detto tu abbastanza sfortunate nel sorteggio, ma anche questo fa parte del gioco. Ho avuto modo di confrontarmi con giocatrici differenti dei tornei junior, ho capito che comunque posso giocare alla pari anche a questo livello, ovviamente potevo beccare meglio, ma ho giocato comunque delle partite dove sono stata capace di tenere testa alle avversarie, al di là del punteggio finale. Quindi ora dovrò lavorare tanto per potere alzare il livello.

Come descriveresti il tuo gioco?

Ho un gioco fatto abbastanza di potenza, a tutto campo, me la cavo sia dal fondo che a rete, dovrei migliorare la fase difensiva, ci stiamo lavorando con il mio coach.

Già dai tuoi 13 anni si parlava di te sul web. Che effetto ti fa questa attenzione nei tuoi riguardi?

Sicuramente è una responsabilità ma è anche una cosa che mi dà molte soddisfazioni e motivazioni per andare avanti e continuare su questa strada.

A 13 anni, al Longiness di Parigi una sorta di Roland Garros under 14, hai battutto Frayman e Potapova, ora lanciate nel ranking. Un bel precedente:

E’ vero! Sono ragazze con una forte personalità in campo. A me, forse, manca un po’ quello, dovrei metterci più del mio, essere più presente caratterialmente, ma spero di arrivarci.

Medaglia di bronzo negli Europei a squadre e settimo posto ai mondiali, una bella esperienza:

Sicuramente! Sono state esperienze molto belle e soddisfacenti, vestire la maglia della Nazionale, non è scontato dirlo, è sempre un onore e un motivo di orgoglio, si respira un sapore particolare ogni volta.

Ai Mondiali hai giocato addirittura con la febbre alta:

La maglia azzurra è un qualcosa di speciale, rappresenti il tuo paese e devi sempre dare il massimo per tenere alto il rendimento della squadra, tutto ciò vale ogni sacrificio.

In Nazionale la sensazione è che vi troviate molto bene tu, la Cocciaretto e la Sacco, a giudicare anche dalle foto sui social:

E’ vero, ci conosciamo da parecchio tempo, ho un buon rapporto con entrambe, soprattutto con Elisabetta dato che ora praticamente ci vivo insieme. Federica la conosco un po’ meno ma ho un buon rapporto anche con lei e ridiamo tanto. Questo fa di noi una bella squadra.

Ma l’anno prossimo la squadra cambierà, chi ti piace tra le 2002/2003?

Sinceramente non conosco molto le giocatrici di queste annate… ma penso che una squadra Sacco, Delai, Pigato sarebbe valida.

Come ti trovi a giocare in doppio?

Il doppio mi è sempre piaciuto. L’ho sempre giocato anche da piccola. Mi piace molto giocare al volo e poi giocare con qualcuna al tuo fianco ogni tanto non è male.

Ci sono a livello junior avversarie proprio antipatiche, che se la “tirano”?

Di ragazze che si credono chissà chi ce ne sono…ahahah…soprattutto le americane, loro sono proprio antipatiche, non ti degnano neanche di uno sguardo!

Nel 2018 giocherai gli Slam junior?

Spero proprio di si. Alla fine sono tornei come tutti gli altri, cambia solo l’atmosfera. Cercherò di giocare al massimo per poter avere una classifica buona ed entrare in tabellone a tutti.

Come procedono i tuoi studi e quali sono le materie che preferisci?

Gli studi vanno molto bene, me la cavo abbastanza, poi cercano di aiutarci il più possibile. Le materie umanistiche e letterarie sono quelle che preferisco.

Descrivici una tua giornata “tipo”:

Mi sveglio alle 7,00, faccio colazione e alle 8.30 sono in palestra. Verso le 10/10.30 finisco la parte atletica e poi tennis fino alle 12/12.30! Alle 13,00 pranzo e poi si ricomincia con l’allenamento dalle 15,00 fino alle 17.30. Poi dalle 18,00 fino alle 20,00 c’è scuola quindi la cena e tutti a letto!

Il tuo coach è Fausto Scolari. Come descriveresti il vostro rapporto e quali sono le sue priorità?

Per me è come un secondo papà. Lo conosco da quando avevo 6 anni, all’interno del circolo sono cresciuta praticamente con lui. Lui ci tiene tanto che prima di tutto cresca come persona e poi sul campo da tennis.

In Nazionale sei seguita anche da Giovanni Paolisso:

Con Giovanni abbiamo lavorato più che altro nel costruire un buon rapporto di fiducia reciproca, rapporto che poi ci è stato utile in campo.

Che differenze trovi nel tuo rendimento tra i tornei individuali ed i match per la Nazionale?

Nei match con la Nazionale c’è una persona in panchina che ti aiuta e ti dà consigli quindi sei un po’ più tranquilla e fiduciosa. Negli altri tornei sei da sola quindi è più dura mentalmente, ovvio.

Che ruolo hanno i tuoi genitori nella tua vita tennistica?

Loro sono il grande pilastro che sorregge tutto. Senza il loro supporto e la loro fiducia non sarei dove sono ora. Mi sostengono sempre, nel bene e nel male.

In cosa pensi di dover migliorare?

Ho tante qualità, ma dovrei sfruttarle ed evidenziarle un po’ di più. Dovrei mettere più personalità in quello che faccio ed avere più consapevolezza dei miei mezzi.

Se confronti la tua vita con quella delle tue coetanee ti viene mai da dire “ma chi me lo ha fatto fare?…Potevo passare la domenica nei Centri Commerciali come le mie amiche…”

Ogni tanto mi passa per la testa soprattutto nei brutti periodi. Però ho fatto una scelta di vita diversa dalle altre, scelta che mi piace e non ho intenzione di cambiare.

Quanto è importante per te essere alla moda?

Non ci sto molto attenta sinceramente, o meglio, non mi interessa più di tanto, nell’abbigliamento soprattutto. Mi piace essere vestita bene, classica e semplice, non come le altre che si vestono tutte uguali.

Come trascorri il tempo libero?

Mi piace leggere e ascoltare la musica. Quando sono a casa faccio lunghe passeggiate con il cane oppure vado a prendere un gelato con gli amici.

Tu sei di Sondrio. Cosa ti piace della tua terra?

Sono molto legata alla mia città, io precisamente abito ad Albosaggia che è un paese di 3000 abitanti a 4 km da Sondrio. È un paese che si estende su per la montagna, in mezzo a prati e boschi. È tranquillo e colorato, si respira aria pulita e sei sempre a contatto con la natura.

Che rapporto hai con i social?

Non sono una tipa “social” non pubblico spesso, giusto ogni tanto una foto con il cane o mentre gioco.

Infatti nelle foto su Instagram compari spesso con il tuo cane:

Si chiama Dante e ha 2 anni. È un cane tranquillo ma “schizzato” allo stesso tempo. È abbastanza larva, se può dormire tutto il giorno non ci pensa due volte.

I tuoi gusti musicali e cinematografici?

Non ho preferenze specifiche. Mi piace molto la musica anni 70′ 80′ quella di oggi non mi fa impazzire… è tutta uguale. Come film mi piacciono molto quelli drammatici.

Qual è il tuo sogno tennistico?

Arrivare tra le prime 10 del mondo.

Ed i 3 desideri da realizzare nella vita?

Giocare la finale di Wimbledon sul centrale. Fare un’oretta di allenamento con Federer. Spegnere le candeline dei 100 anni.

Fin qui Federica Rossi, 16 anni compiuti da pochi mesi ma una saggezza naturale che va ben oltre la sua età. Che sia questo l’X factor che la guiderà verso il successo?

Antonio De Filippo