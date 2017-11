Challenger Montevideo: Il Main Draw. Cecchinato unico azzurro al via

Challenger Montevideo | Terra | $75.000

(1/WC) Cuevas, Pablo vs Qualifier

Collarini, Andrea vs Qualifier

Bagnis, Facundo vs Andreozzi, Guido

(WC) Cuevas, Martin vs (8) Berlocq, Carlos

(3) Kicker, Nicolas vs Linzer, Michael

Balazs, Attila vs Clezar, Guilherme

Arevalo, Marcelo vs Souza, Joao

Gonzalez, Maximo vs (5) Carballes Baena, Roberto

(7) Jarry, Nicolas vs Qualifier

(WC) Sorgi, Joao Pedro vs Domingues, Joao

Rola, Blaz vs (WC) Maresca, Santiago

Oliveira, Goncalo vs (4) Dutra Silva, Rogerio

(6) Cecchinato, Marco vs (PR) Gonzalez, Alejandro

Elias, Gastao vs Dellien, Hugo

Ruud, Casper vs Coria, Federico

Qualifier vs (2) Pella, Guido