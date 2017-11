Dal 2018 nasce l’Oracle Challenger Series. Quattro tornei per la conquista di 4 wild card per il tabellone principale di Indian Wells

Dal 2018, quattro nuovi tornei americani entreranno nel calendario del circuito challenger-WTA 125. All’inizio della nuova stagione il proprietario di Indian Wells Larry Ellison, lancerà l‘Oracle Challenger Series, due tornei Challenger ATP e due tornei WTA 125K, che si giocheranno con una formula combined dal 20 al 28 gennaio 2018 al Newport Beach Tennis Club e dal 24 febbraio al 4 marzo a Indian Wells.

I nuovi tornei assegneranno in totale quattro wild card per il tabellone principale di Indian Wells. I due americani e le due americane che avranno collezionato più punti nell’Oracle Series riceveranno automaticamente un invito per giocare il torneo di Indian Wells.

Questa classifica varrà solo per i giocatori di casa.