Davis Cup: Miloslav Mecir dopo 24 anni lascia per motivi di salute la panchina della Slovacchia

Miloslav Mecir per motivi di salute non specificati non sarà più il capitano di Coppa Davis della Slovacchia dopo 24 stagioni (capitano unico in tutta la storia della Slovacchia dopo la divisione ceco-slovacca).

Il segretario generale della STZ Igor Moska ha ora il mandato dal comitato esecutivo di STZ per trovare il successore di Mecir. La prossima sessione del comitato esecutivo sarà il prossimo 24 novembre.

Fonte: Slovak press agency SITA