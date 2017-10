Federer salta Bercy: le Finals sono più importanti del numero 1

Per primo lui, Roger Federer, aveva ventilato l’ipotesi: se la sua partecipazione al torneo casalingo di Basilea avesse dato buoni frutti, la partecipazione all’ultimo Masters1000 della stagione, quello di Parigi Bercy, sarebbe stata in forte dubbio. Puntuale così, dopo la vittoria svizzera su Del Potro, è arrivato il forfait al 1000 parigino, un forfait che ha praticamente sancito la fine della corsa al numero 1, con Rafa Nadal adesso distante anni luce (e presente a Parigi – Bercy) rispetto a Federer. Lo spagnolo quindi è a un passo dal chiudere l’anno al numero 1: per non farlo dovrebbe perdere all’esordio a Parigi – Bercy più tutte le sconfitte nel round robin delle Finals…praticamente una possibilità su un milione.

Lo aveva sempre detto lo svizzero: il numero 1 non è un obiettivo fondamentale. Eppure, non solo i tanti tifosi ma anche lui, avevano accarezzato l’idea di tornare in vetta, perché quando Roger è sceso in campo quest’anno ha giocato da dominatore e non ce n’è stato per nessuno (chiedere proprio a Nadal e alle sue tante finali perse con lo svizzero). Solo un appunto, anche i migliori possono riceverli: non ci si ritira a tabellone compilato quando il non giocare è più che un’ipotesi, perché questo di Parigi – Bercy è un appuntamento cruciale per la stagione di molti, con la qualificazione alle Finals che potrebbe a questo punto anche essere condizionata da un rimescolamento del main draw dovuto a tale ritiro.

Ancora una volta inoltre penalizzato il Masters1000 francese: troppo vicino alle Finals e quindi negli anni spesso snobbato da tanti campioni già certi della qualificazione, programmato in una posizione del calendario beffarda perché è proprio a fine stagione che il fisico di un tennista di alto livello è più stanco, con infortuni che non possono essere sottovalutati anche alla luce dell’anno che sarà e di una preparazione off – season di vitale importanza. Spiace, perché la cornice sarà come ogni anno stupenda: e allora forse chiudere con Basilea o Vienna piuttosto che con un 1000 indebolito non sarebbe una cattiva idea.

Tornando a Federer, proverà a incantare ancora una volta in questo magnifico 2017 a Londra: lì proverà a beffare ancora Nadal (a secco alle Finals), riaffermando l’idea che per lui quest’anno hanno contato più i grandi singoli appuntamenti rispetto ai primati e alle classifiche. Mentre lo svizzero preparerà al meglio l’appuntamento die Maestri, Nadal scenderà invece in campo a Parigi – Bercy: ma in che condizioni? Giocherà con il freno a mano tirato o cercherà di mantenere la condizione partita dopo partita? Conoscendo lo spirito da fighter del maiorchino difficile che non cerchi la vittoria: d’altronde le sue migliori finali Slam ad esempio sono arrivate al culmine di settimane in crescendo, con una condizione e un tennis che sono andati migliorando incontro dopo incontro.

Federer rinunciando a Parigi – Bercy ha lanciato (come se ce ne fosse bisogno…) un ulteriore avvertimento: vuole le Finals, Nadal è avvertito. Parigi – Bercy è solo un passaggio: strano dirlo trattandosi di un Masters1000 ma questi, si sa, sono gli scherzi di un calendario a tratti incomprensibile…

Alessandro Orecchio