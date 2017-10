Campionato Serie A1 Maschile: I risultati completi della terza giornata

Un pareggio che ha il sapore dell’impresa. E’ quello ottenuto nella terza giornata del campionato di serie A1 maschile dal Circolo Tennis Massa Lombarda, capace di tornare con un prezioso 3-3 dalla trasferta sui campi del Tc Italia Forte dei Marmi, finalista della passata edizione e vincitore dello scudetto nel 2012 e 2015, che in occasione del confronto che chiudeva l’andata ha schierato anche le punte di diamante Paolo Lorenzi e Matteo Donati per cercare di conquistare il terzo successo consecutivo nel girone 3 dopo quelli ottenuti su Tc Schio e a Roma contro il Due Ponti.

La formazione romagnola ha invece saputo mantenere l’imbattibilità, cogliendo un risultato importante per puntellare il secondo posto nel girone, sempre a due punti di distanza dalla compagine versiliese, e avvicinare quindi la permanenza in categoria, principale obiettivo della squadra capitanata da Michele Montalbini. Grande protagonista di giornata è stato Stefano Travaglia, numero 135 Atp, che al debutto stagionale in questa competizione si è tolto la soddisfazione di battere in tre set (76 46 62) Paolo Lorenzi, numero 41 della classifica mondiale e fra poche ore atteso all’esordio nel torneo ‘Masters 1000’ di Parigi-Bercy. In precedenza era arrivata l’affermazione di Samuele Ramazzotti, che ha confermato il potenziale di cui dispone (nonostante nel 2017 abbia giocato poco anche per l’esame di maturità) superando in due set il toscano Marco Furlanetto. E molto vicino alla vittoria è andato anche il 15enne Lorenzo Rottoli, piegato 7-5 al 3° da Edoardo Graziani. Niente da fare, invece, per lo spagnolo Enrique Lopez Perez, sconfitto 6-2 6-4 da un solido Matteo Donati. Dopo il 2-2 nei singolari, la coppia Lopez Perez-Ramazzotti poco poteva contro Lorenzi-Donati, mentre il duo Travaglia-De Bernardis, recuperando un set di svantaggio, riusciva a imporsi per 2-6 6-2 12/10 su Furlanetto-Graziani in un decisivo champions tie-break vietato ai deboli di cuore.

“E’ stato un epilogo davvero molto emozionante, che ha fatto perdere qualche anno di vita a noi che eravamo presenti e ci ha consentito di cogliere un risultato prezioso – commenta il presidente Fulvio Campomori – contro un avversario che ha schierato la miglior formazione possibile, dimostrando in questo modo di temerci. Stefano Travaglia ha disputato un match di alto livello riuscendo a imporsi su un giocatore del valore di Lorenzi, e molto bene si sono espressi anche i giovani Samuele Ramazzotti e Lorenzo Rottoli. Peccato per la distorsione alla caviglia destra riportata da quest’ultimo sul 3-2 al terzo: ha stretto i denti per finire l’incontro, ma l’infortunio lo ha condizionato. Ora dovremo valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni. Potevamo insomma ritrovarci avanti 3-1 dopo i singoli, e questo avrebbe cambiato non poco la situazione. Comunque contro una formazione di notevole spessore, abituata a primeggiare in questo campionato, mi è piaciuto lo spirito di gruppo della squadra. Ora bisogna proseguire su questa strada per assicurarci la permanenza in serie A1”.

Domenica 5 novembre il Circolo Tennis Massa Lombarda sarà chiamato alla terza trasferta consecutiva in calendario, iniziando il girone di ritorno a Roma, sui campi del Due Ponti Sporting Club, che ha colto il suo secondo punto impattando a Schio dopo il 3-3 colto proprio in Romagna nella giornata di apertura .

Sono 16 le formazioni partecipanti al massimo campionato, suddivise in quattro raggruppamenti: la formula della competizione prevede che la prima classificata di ciascun gruppo acceda ai play-off scudetto, la seconda si assicuri la permanenza in categoria, mentre terze e quarte saranno chiamate ai play-out per la salvezza.

Dopo le ottime prestazioni fra prima e seconda giornata, che avevano permesso al Tennis Club Crema di comandare la classifica del Girone 4 del Campionato di Serie A1, per i lombardi è arrivata la prima sconfitta. A imporre lo stop sono stati i toscani del Tennis Club Prato, che si sono presentati in via del Fante con la miglior formazione possibile, strappando un 4-2 esterno molto prezioso. Un successo ipotecato grazie a uno dei vivai più competitivi dell’intero campionato, che può contare sui toscani Matteo Trevisan e Jacopo Stefanini. Sono stati proprio loro a dare la prima, netta piega alla giornata, consegnando il 2-0 agli ospiti grazie ai successi su Alessandro Coppini e Filippo Mora nei due match inaugurali, entrambi terminati con il punteggio di 6-1 6-4. Poi, il solito splendido Adrian Ungur ha accorciato le distanze superando per 6-1 7-5 il ceco Jan Mertl, al quale ha rimontato uno svantaggio di 5-1 nel secondo set. Ma a ristabilire i due punti di distanza ci ha pensato Lorenzo Sonego, uno dei giovani più promettenti del tennis italiano. Il 22enne torinese, reduce dal miglior momento della sua carriera (con quattro finali giocate e due titoli nelle ultime cinque settimane), ha vinto un match delicato contro Andrey Golubev, spuntandola di misura in un tie-break del primo set che ha indirizzato la contesa fino al 7-6 6-1 che ha mandato i toscani ai doppi con i tre punti a portata di mano.

Ma il Tc Crema non ha mai mollato, senza regalare nulla. L’esito dei doppi e di conseguenza il risultato finale è rimasto in bilico fino all’ultimo punto dell’ultimo incontro. Merito delle due coppie schierate dai padroni di casa: Filippo Mora e Adrian Ungur hanno giocato un match di altissimo livello contro Mertl/Sonego, spuntandola per 6-4 4-6 10/8, mentre Coppini/Golubev hanno sfiorato il punto del 3-3 nella sfida contro Stefanini/Trevisan, cominciata bene ma poi virata a favore dei pratesi, a segno per 4-6 6-4 10/4. “Per prima cosa – ha detto Armando Zanotti, capitano del Tc Crema – tengo a sottolineare che è stata una bella giornata di sport, con grande spettacolo apprezzato dal tanto pubblico presente. Il Tc Prato si è confermato: è una delle migliori squadre del campionato e ci fa piacere avergli dato del filo da torcere fino alla fine. Peccato per l’ultimo doppio – ha aggiunto Zanotti -, nel secondo set abbiamo avuto alcune chance che potevamo sfruttare meglio. Poi il long tie-break finale è sempre un terno al lotto: sono stati più bravi gli avversari. Ma i nostri ragazzi si sono ben comportati, è un bel segnale per il futuro”. Tra sette giorni la trasferta sui campi dell’Ata Battisti di Trento, per la prima giornata del girone di ritorno. Il 6-0 dell’andata, per Crema, è un buon punto di partenza.

Il Park Tennis Club Genova prosegue la sua marcia trionfale in A1. I campi di via Zara si confermano ancora una volta stregati per le squadre ospiti. Oggi a farne le spese è stato il Circolo Tennis Palermo, battuto 4-2 dai campioni d’Italia in carica nella terza giornata di andata del massimo campionato nazionale.

Il primo punto dell’incontro lo ha messo a segno uno straripante Gian Luca Mager, alla sua terza vittoria in singolare in questa stagione, che ha sconfitto in meno di un’ora Andrea Trapani (6-0 6-2). Continua il magic moment anche del cucciolo del team genovese, Lorenzo Musetti, che si è portato a casa il prestigioso scalpo dell’alfiere della squadra di Coppa Davis svizzera Luca Margaroli; a soli 15 anni ‘Muse’ si è concesso il lusso di concedere appena due game all’esperto avversario (6-0 6-2). Passo falso invece dell’idolo di casa Alessandro Giannessi, che condizionato da un persistente problema a un ginocchio, si è arreso a Salvatore Caruso (6-3 6-0), permettendo al Palermo di accorciare le distanze (2-1). E’ toccato dunque ad Andrea Arnaboldi, all’esordio stagionale con il Park, il compito di marcare le distanze in maniera definitiva dal club siculo. ‘Arny’, trascinato dal calore di un pubblico che ormai lo adora da anni pur non essendo ligure di nascita, ha dato vita a un’avvincente sfida con Omar Giacalone, chiusa 6-3 7-6. Parziale sul 3-1 e sotto con i doppi! Dove anche in questo caso, a fare la differenza è stato il giocatore brianzolo; preso sotto braccio uno stoico Giannessi, claudicante, Arnaboldi ha trascinato il primo doppio alla vittoria, contro il tandem Margaroli-Trapani (6-2 6-4). Niente da fare invece per la coppia Mager-Moncagatto, sconfitti da Giacalone e Caruso (6-1 6-2), risultato questo che non ha comunque compromesso il risultato finale (4-2 per il Park).

Adesso la sosta e poi l’attesa due giorni che deciderà le sorti del Gruppo 2 del Campionato. L’11 novembre a Genova arriverà l’Aniene, che questa volta schiererà Bolelli poi il 12 il Park andrà a Pistoia mentre Roma se la vedrà con Palermo, sfidanti queste che non hanno più niente da dire alla classifica. Dalla super sfida invece tra il Park e il club capitolino uscirà la capolista del girone e dunque la prima delle quattro semifinaliste del Campionato di A1.

Il Ct Palermo cede, ma con l’onore delle armi, al Park Genova capolista del girone col punteggio di 4-2 nella terza giornata del campionato maschile di serie A1.

I palermitani ottengono due successi che in chiave differenza incontri nel computo finale della classifica, possono risultare assai preziosi.

Grande protagonista Salvatore Caruso, il quale ha prima battuto senza patemi il quotato mancino Alessandro Giannessi e successivamente in coppia con Omar Giacalone ha portato il punto in doppio. Il tennista nato a Avola, a partire da lunedì, sarà in gara al challenger di Eckental in Germania.

Domenica 5 novembre alle 10, sfida chiave contro Pistoia tra le mura amiche.

I toscani sono stati sconfitti per 4-2 nella gara d’andata. Un successo garantirebbe la matematica certezza del terzo posto, molto importante in chiave play out.

GIRONE 1

Tennis Club Sinalunga A.S.D. – Circolo Tennis Maglie A.S.D. 2-4

Giorgio Portaluri (M) b. Giovanni Galuppo (S) 63 67(6) 75

Francesco Garzelli (M) b. Giulio Terrosi (S) 60 61

Kamil Majchrzak (S) b. Peter Heinrich Torebko (M) 36 64 63

Erik Crepaldi (M) b. Pietro Licciardi (S) 76(4) 63

Kamil Majchrzak/Pietro Licciardi (S) b. Peter Heinrich Torebko/Erik Crepaldi (M) 76(4) 61

Giorgio POrtaluri/Francresco Garzelli (M) b. Giovanni Galuppo/Alessandro La Cognata (S) 63 75

G.A. Giuseppe Bertoncini; arbitri: Bruno Loffredo, Igor Gradi, Riccardo Salmeri

A.D. Tennis Club Palermo Due – Tennis Club Genova 1893 2-4

Alessandro Motti (G) b. Alberto Cammarata (P) 63 61

Matteo Siccardi (G) b. Massimo Ienzi (P) 57 64 63

Carlos Taberner Segarra (P) b. Ruben Ramirez Hidalgo (G) 76(5) 62

Francesco PIcco (G) b. Antonio Campo (P) 76(5) 62

Ruben Ramirez-Hidalgo/Francesco Picco (G) b. Francesco Palpacelli/Massimo Ienzi (P) 63 63

Carlos Taberner Segarra/Antonio Campo (P) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (G) 64 75

G.A. Giuseppe Caricato; arbitri: Piero Laccoto; arbitri: Filippo Boncimino, Jonah Ukpong, Alberto Sutera

CLASSIFICA

9 (3) Circolo Tennis Maglie A.S.D.

6 (3) Tennis Club Genova 1893

3 (3) A.D. Tennis Club Palermo Due

0 (3) Tennis Club Sinalunga A.S.D.

GIRONE 2

Circolo Canottieri Aniene A.S.D. – Tennis Club Pistoia A.S.D. 5-1

Matteo Berrettini (A) b. Andrea Vavassori (P) 64 67(8) 64

Gianluigi Quinzi (A) b. Patrick Prader (P) 64 61

Flavio Cipolla (A) b. Lorenzo Vatteroni (S) 64 61

Liam Caruana (A) b. Tommaso Brunetti (S) 60 60

Flavio Cipolla/Liam Caruuana (A) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (S) 62 61

Patrick Prader/Andrea Vavassori (P) b. Matteo Berrettini/Gianluigi Quinzi (A) 57 75 10-5

G.A. Lamberto Mattei; arbitri: Fabio Pellei, Martina Santantoni, Lorenzo Chiurazzi

Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – Circolo del Tennis Palermo ASD 4-2

Salvatore Caruso (PA) b. Alessandro Giannessi (PT) 63 60

Andrea Arnaboldi (PT) b. Omar Giacalone (PA) 63 76

Gianluca Mager (PT) b. Andrea Trapani (PA) 62 60

Lorenzo Musetti (PT) b. Luca Margaroli (PA) 60 62

Salvatore Caruso/Omar Giacalone (PA) b. Gianluca Mager/Francesco Moncagatto (PT) 61 62

Andrea Arnaboldi/Alessandro Giannessi (PT) b. Luca Margaroli/Andrea Trapani (PA) 61 64

G.A. Piercarlo Capra; arbitri: Daniel Esposito, Stefano Gennari, Fausto Marchesini

CLASSIFICA

9 (3) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp.

6 (3) Circolo Canottieri Aniene A.S.D.

3 (3) Circolo del Tennis Palermo ASD

0 (3) Tennis Club Pistoia A.S.D.

GIRONE 3

Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. – Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda 3-3

Samuele Ramazzotti (M) b. Marco Furlanetto (I) 64 62

Edoardo Graziani (I) b. Lorenzo Rottoli (M) 63 26 75

Stefano Travaglia (M) b. Paolo Lorenzi (I) 63 26 75

Matteo Donati (I) b. Enrique Lopez Perez (M) 62 64

Paolo Lorenzi/Matteo Donati (I) b. Ernrique LOpez Perez/Samuele Ramazzotti (M) 64 62

Stefano Travaglia/Alessio De Bernardis (M) b. Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) 26 62 12-10

G.A. Nicola Antonelli; arbitri: Alessandro Zanchetta, Simone Calandra, Alessio Ascione

Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – Due Ponti S.S.D. ARL 3-3

Giulio Di Meo (D) b. Pietro Pettina (S) 75 26 75

Federico Teodori (D) b. Leonardo De Rigo (S) 76(5) 75

Lorenzo Giustino (S) b. Potito Starace (D) 63 64

Philipp Oswald (S) b. Lorenzo Abbruciati (D) 60 60

Potito Starace/Giulio Di Meo (D) b. Philipp Oswald/Gabriele Broccardo (S) 76(4) 64

Pietro Pettina/Lorenzo Giustino (S) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (D) 62 75

G.A. Roberto Zansavio; arbitri: Enrico Cappato, Riccardo Simionato, Alberto Liverani

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L.

5 (3) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

2 (3) Due Ponti S.S.D. ARL

1 (3) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL

GIRONE 4

A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – Tennis Club Prato A.S.D. 2-4

Matteo Trevisan (P) b. Alessandro Coppini (C) 61 64

Jacopo Stefanini (P) b. Filippo Mora (C) 61 64

Adrian Ungur (C) b. Jan Mertl (P) 61 75

Lorenzo Sonego (P) b. Andrey Golubev (C) 76(4) 61

Filippo Mora/Adrian Ungur (C) b. Lorenzo Sonego/Jan Mertl (P) 64 46 10-8

Matteo Trevisan/Jacopo Stefanini (P) b. Alessandro Coppini/Andrey Golubev (C) 46 64 10-4

G.A. Giancarlo Turris; arbitri: Andreas Granata, Davide Salvi, Riccardo Scodellaro

A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – Tennis Club Parioli ASD 2-4

Gian Marco Moroni (P) b. Nicolo Zampoli (B) 60 61

Francesco Bessire (P) b. Mattia Bernardi (B) 76(9) 57 61

Laurynas Grigelis (B) b. Ante Pavic (P) 62 64

Matteo Fago (P) b. Marco Brugnerotto (B) 67(9) 62 61

Laurynas Grigelis/Marco Brugnerotto (B) b. Ante Pavic/Gian Marco Moroni (P) 64 64

Matteo Fago/Francesco Bessire (P) b. Mattia Bernardi/Nicolo Zampoli (B) 63 64

G.A. Fabio Giaretta; arbitri: Antonio Casa, Luigi Teti, Riccardo Conti

CLASSIFICA

7 (3) Tennis Club Parioli

4 (3) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema

4 (3) Tennis Club Prato A.S.D.

1 (3) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD