Video del Giorno: Fabio Fognini insulta il Giudice di Sedia

Us Open 2017

Fabio Fognini non è stato sicuramente un gentleman verso il Giudice di Sedia nel match contro Stefano Travaglia agli Us Open.

Nel tie-break del secondo set, sul 4-4, una palla di Travaglia non è stata chiamata fuori (palla che sembrava decisamente out) Fognini pensando all’accaduto dopo un po’ perdeva le staffe e durante il terzo set apostrofava, come si sente dal video, così la giudice di sedia.

Da segnalare anche la mancata stretta di mano del tennista ligure proprio nei confronti dell’arbitro.