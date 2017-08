Us Open: Eliminata anche Francesca Schiavone (ultimo slam in carriera?). Le azzurre tutte fuori al primo turno

Francesca Schiavone esce di scena nel primo turno turno dell’ultima prova stagionale slam degli Us Open ( $50.000.400, cemento)

La tennista milanese ex top 10 è stata battuta dall’estone Kaia Kanepi, classe 1985 e n. 418 del mondo, ma ex numero 15 del mondo, con il punteggio di 0-6 6-4 6-2 dopo 2 ore e 20 minuti di gioco.

Tutte le azzurre sono state eliminate al primo turno.

Si è trattato, a meno di ripensamenti, dell’ultimo match in carriera in un Major per la Schiavone, per la diciottesima volta consecutiva ai nastri di partenza a New York e per la sessantottesima complessiva in uno Slam.

Primo Set: E’ Schiavone show nella prima partita. L’azzurra, ex top 10, partiva benissimo e brekkava la sua avversaria nel secondo e quarto gioco (sempre a 30), portandosi sul 4-0 e servizio a disposizione.

Sotto 0-5 e battuta per la Kanepi, la tennista estone cedeva a 15 il servizio, così la tennista milanese si aggiudicava per 6-0 il primo set dopo poco più di 20 minuti.

Secondo Set: Francesca andava sotto sullo 0-4 dopo i break realizzati sempre ai vantaggi dalla Kanepi.

Nel sesto gioco l’azzurra recuperava uno dei due break di svantaggio riportandosi sotto sul 2-4. La partita veniva sospesa per pioggia.

Alla ripresa Schiavone cedeva la battuta ai vantaggi e così Kanepi serviva per il set sul 5-2.

Opportunità che l’estone falliva, con Francesca che realizzava il contro break e dopo aver tenuto il servizio si riportava sotto sul 4-5.

Chiamata a servire per il set per la seconda volta Kaia alla seconda occasione teneva il servizio e si aggiudicava per 6-4 la seconda partita.

Terzo Set: Nel quinto parziale la tennista milanese perdeva a 15 il servizio con l’estone che si portava sul 3-2 e servizio.

Nel settimo gioco l’azzurra cedeva a 30 la battuta e Kaia andava a servire per il set sul 5-2.

Opportunità che la tennista estone non falliva tenendo a 15 il servizio, portando a casa per 6-2 la terza partita e l’incontro.

La partita punto per punto



GS Us Open K. Kanepi K. Kanepi 0 6 6 F. Schiavone F. Schiavone 6 4 2 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 F. Schiavone 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6





Luigi Calvo