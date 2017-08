Us Open: Alessandro Giannessi lotta ma viene sconfitto in quattro set da Gulbis

Alessandro Giannessi viene eliminato nel primo turno dell’ultima prova stagionale degli Us Open ( $50.000.400, cemento).

Il tennista spezzino è stato sconfitto dopo una dura lotta in quarto set dal lettone Ernests Gulbis, classe 1988 e n.255 del mondo, ma ex top 10, con lo score finale di 6-4 6-7 (3) 6-2 7-5 dopo 3 ore e 40 minuti di gioco.

Primo Set: Giannessi dopo aver salvato una palla break nel terzo gioco, teneva la battuta e pareggiava i conti sul 2-2.

Nel settimo gioco, sul punteggio di 3-3 e servizio Gulbis, l’azzurro mancava ben quattro palle break e il lettone teneva così il turno di battuta andando sul 4-3.

Altra occasione di break non capitalizzata da Alessandro nel nono game con il lettone che si salvava ancora una volta. Sotto 4-5 e servizio per il tennista spezzino, Giannessi per la prima volta nel match perdeva la battuta (a 15).

Break fatale con Ernests che se lo aggiudicava per 6 giochi a 4.

Secondo Set: Lo spezzino mancava l’ennesima palla break, nel primo gioco del set. Nel quarto game l’azzurro numero 91 del mondo, perdeva la battuta a 30, così il lettone dopo aver confermato il break conquistato si issava sul 4-1.

Nel settimo parziale Giannessi riusciva a convertire una palla break e quindi rientrava nel punteggio sotto 3-4.

Da quel momento i due tennisti tenevano i loro turni di battuta, con l’italiano che però mancava una palla break che l’avrebbe portato sul 6-5 e possibilità di servire per il set.

Così il set si decideva al tie break. Il tie break veniva vinto dal tennista ligure per 7 punti a 3 conquistando una seconda frazione che sembrava compromessa.

Terzo Set: Partiva bene Gulbis che si portava in vantaggio per 2-0 dopo il break conquistato in apertura di set.

Arrivava però la reazione di Alessandro che conquistava l’immediato contro break nel quarto gioco alla terza occasione pareggiando i conti sul 2-2.

Nel quinto e settimo gioco, il tennista italiano cedeva il servizio e così il lettone si issava sul 5-2 e possibilità di portarsi avanti per 2 set a 1. Occasione che Ernests non falliva conquistando per 6-2 la terza partita.

Quarto Set: Tanto equilibrio in campo e set che seguiva l’ordine dei servizi.

La svolta arrivava nell’undicesimo gioco quando lo spezzino era al servizio e alla seconda palla break il lettone ex top 10, strappava la battuta a Giannessi portandosi sul 6-5 e possibilità di servire per il match.

Chance che Gulbis non mancava tenendo a 0 il servizio, portando a casa per 7-5 la quarta partita e l’incontro.

La partita punto per punto



GS Us Open A. Giannessi A. Giannessi 4 7 2 5 0 E. Gulbis • E. Gulbis 6 6 6 7 0 Vincitore: E. Gulbis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 E. Gulbis 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Giannessi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Gulbis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Gulbis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Gulbis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Luigi Calvo