Us Open: Camila Giorgi esce di scena al primo turno. Magdalena Rybarikova vince in due set

Camila Giorgi viene eliminata al primo turno dell’ultima prova slam stagionale degli Us Open ( $50.000.400, cemento).

La tennista di Macerata è stata sconfitta dalla slovacca Magdalena Rybarikova (31), classe 1988 e n.32 WTA, con lo score finale di 6-3 6-4 in 1 ora e 18 minuti di gioco.

Da segnalare che l’azzurra nel corso della partita ha commesso diversi errori gratuiti ed ha compromesso in questo modo la partita.

Da notare anche che Camila aveva una fasciatura vicino al gomito destro e questo problema l’ha potuta condizionare durante l’incontro.

Primo Set: Partiva bene la Giorgi che si portava in vantaggio sul 2-0, grazie al break operato nel secondo gioco a 15.

Da quel momento la tennista marchigiana subiva un durissimo parziale di cinque game consecutivi, con i break subiti nel terzo, quinto e settimo gioco.

La Rybarikova così si issava sul 5-2 e servizio a disposizione, con la possibilità di servire per il primo set.

Occasione che la slovacca mancava cedendo a 30 la battuta. Camila sotto 3-5 ed era al servizio, perdeva per la terza volta nel set il turno di battuta (a 30), così la tennista slovacca conquistava per 6 giochi a 3 la prima partita.

Secondo Set: Nel sesto game la tennista azzurra cedeva ancora una volta il servizio alla Rybarikova, che conduceva 4-2.

La Giorgi non demordeva e operava l’immediato contro break a 0, riportandosi sotto sul 3-4.

Sotto 4-5 la tennista italiana veniva brekkata a 30 dalla slovacca (dal 30-15), che così si aggiudicava per 6-4 la seconda partita e l’incontro.

La partita punto per punto



GS Us Open M. Rybarikova [31] M. Rybarikova [31] 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 3 4 Vincitore: M. Rybarikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Luigi Calvo