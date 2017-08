Lucas Pouille con Cedric Pioline per almeno due settimane e con il pensiero a Amelie Mauresmo

Lucas Pouille lavorerà con Cedric Pioline in questi US Open in vista di una possibile collaborazione su base regolare nei prossimi mesi.

Per il momento, saranno solo due settimane per vedere come andrà il rapporto. Il francese punta ad avvicinarsi ai Top 10, attualmente è al numero 20 al mondo nell’entry system e 23 °esimo nella race.

La giornalista Carole Bouchard ha scritto su Twitter che Lucas sta pensando anche ad Amelie Mauresmo.