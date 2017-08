ITF Junior: vincono Giulia Peoni e Lisa Pigato. La situazione aggiornata per gli US Open Junior

In attesa di vedere i più importanti tennisti Junior cimentarsi agli Us Open, questa settimana è stata ricca di soddisfazioni per i nostri colori. Il risultato più importante, anche perché assolutamente inatteso, è arrivato dall’Ungheria, dove si svolgeva il torneo più importante tra quelli disputati in Europa, il Budaors Cup, di grado 2. Nel femminile ha vinto Giulia Peoni (2000), che, partita dalle qualificazioni ha vinto otto partite consecutive, superando, tra le altre, al primo turno del main draw la ceca Hindova, numero 50 al mondo junior (ma è stata anche al numero 36 tre mesi fa). In finale Giulia ha superato la francese Parry con il punteggio di 6-4 6-4.

Giulia Peoni ha subito un gravissimo infortunio che l’ha costretta a restare ferma oltre un anno ed è ripartita in questa stagione praticamente da zero. Le soddisfazioni per lei non sono finite qua, visto che è arrivata in finale anche in doppio assieme alla compagna Costanza Traversi (2000).

La stessa Costanza Traversi è stata l’altra grande protagonista del torneo, arrivando in semifinale, partendo dalle qualificazioni. Erano presenti anche Isabella Tcherkes Zade (2000) che è stata eliminata al primo turno e Aurora Zantedeschi (2000) che non ha superato le qualificazioni.

Nel maschile dello stesso torneo, ottavi di finale per Davide Tortora (2000), primo turno per Matteo Arnaldi (2001), Marco Furlanetto (2001), Gabriele Bosio (2000) e Filippo Speziali (2000).

Nel torneo G4 in Slovenia semifinali per Melania Delai (2002), ottavi di finale per Alice Amendola (2001), secondo turno per Linda Cagnazzo (2001), primo turno per Cristina Tiglea (2001), Carola Cavelli (2001) e Alessia Tagliente (2001).

Nel doppio femminile vittoria per la coppia italiana formata da Cristina Tiglea e Linda Cagnazzo.

Nello stesso torneo in campo maschile semifinale per Simone Cacciapuoti (2000), quarti di finale per Giuseppe La Vela (2001), ottavi di finale per Lorenzo Rottoli (2002), secondo turno per Flavio Cobolli (2002), Duccio Petreni (2000), Andrea Calogero (2001), Leonardo Taddia (2000) e primo turno per Andrea Cugini (2001), Giovanni Peruffo (2001), Mattia Bellucci (2001), Giacomo Dambrosi (2001) e Andrea Fiorentini (2001).

Un’altra vittoria della settimana arriva da Lisa Pigato (2003) che ha vinto in Macedonia in un torneo di grado 5 superando in finale la ceca Zhabrilova per 6-4 7-6

Nello stesso torneo, in campo maschile ottavi di finale per Alessio De Bernardis (2001) e secondo turno per Valerio Perruzza (2000).

Il torneo più importante in assoluto della settimana si è svolto negli Stati Uniti, un grado 1, sul cemento in preparazione agli US Open. Non bene gli italiani. Nel maschile presente solo Lorenzo Musetti (2002), che ha superato il primo turno, ma è stato sconfitto al secondo da William Woodall, suo compagno di doppio, con il quale hanno fatto un ottimo torneo arrivando fino in semifinale.

Nel femminile secondo turno per Lisa Piccinetti (2000) e eliminazione al primo turno per Elisabetta Cocciaretto (2001), Federica Rossi (2001) e Monica Cappelletti (1999). Tutti ora si sposteranno in Canada per partecipare ad un altro G1. Federica Rossi parteciperà alle qualificazioni, tutti gli altri sono ammessi al main draw.

Infine in Moldova (G5), quarti di finale per Matteo Lugari (2000), che è anche arrivato in finale nel doppio in coppia con l’ucraino Veremenko.

Vediamo ora la situazione aggiornata per gli Us Open. Nel maschile sicuramente nel main draw Francesco Forti (1999), al numero 45 dell’entry list, nelle qualificazioni, certi di partecipare, Mattia Frinzi (1999) al numero 13 e Lorenzo Musetti (2002) al numero 15. Fuori di 12 posti Federico Iannacone (1999) e di 13 posti Guido Marson (1999), potrebbero ancora sperare di entrare, anche se è molto difficile.

Nel femminile, certa del main draw Elisabetta Cocciaretto (2001), al numero 42 del seeding, certe delle quali, Monica Cappelletti (1999), al numero 16 delle quali e Lisa Piccinetti (2000), al numero 25. Ancora fuori Federica Rossi, di 10 posizioni.

Paolo Angella