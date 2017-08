Breaking News: Us Open. Andy Murray dà forfait “”Ho troppo dolore, fra qualche giorno prenderò una decisione riguardo al resto della stagione” (con il nuovo tabellone principale)

Andy Murray non sarà al via agli US Open.

Il numero due del mondo è ancora convalescente dall’infortunio all’anca e mancherà l’ultimo Grand Slam dell’anno.

Il giocatore Dunblane è già il quinto top ten che non sarà al via a Flushing Meadows, dopo Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori e Milos Raonic.

Ad annunciarlo lo stesso scozzese, che ha confermato di avere ancora dei problemi all’anca, un infortunio che lo sta tormentando da tutta la stagione. Per lo scozzese il 2017 potrebbe finire qui…

“Ho troppo dolore, fra qualche giorno prenderò una decisione riguardo al resto della stagione”.

Al suo posto entrerà un lucky loser ma attendiamo i cambiamenti del tabellone per le teste di serie.

