Us Open: Qualificazioni Italiane. Georgia Brescia al turno finale. Fuori Trevisan, Rosatello e Paolini

Us Open - Qualificazioni Italiane

Georgia Brescia è approdata al terzo e decisivo turno delle qualificazioni femminili degli US Open.

Per la 21enne milanese la sfida decisiva con la ceca Tereza Martincova per l’ingresso nel tabellone principale.

Si fermano al secondo turno invece le altre tre giocatrici italiane in gara, vale a dire Jasmine Paolini, 21esima testa di serie delle ‘quali’, Martina Trevisan, numero 29 del seeding, e Camilla Rosatello.

Us Open – 2° Turno Qualificazione

Court 10 – 17:00

Camilla Rosatello vs Danielle Lao



GS Us Open C. Rosatello 3 1 D. Lao 6 6 Vincitore: D. Lao

Rosatello – Lao (0-0)

May 28, 1995 Birthday: May 28, 1991

22 years Age: 26 years

Italy Italy Country: United States United States

243 Current rank: 218

225 (Aug 07, 2017) Highest rank: 215 (Aug 07, 2017)

286 Total matches: 172

$0 Prize money: $0

216 Points: 244

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

Barbara Haas vs (20)Jana Fett



GS Us Open B. Haas 4 6 1 J. Fett [20] 6 2 6 Vincitore: J. Fett

Court 9 – 17:00

2Inc. Lesley Kerkhove vs (29)Martina Trevisan



GS Us Open L. Kerkhove 6 6 M. Trevisan [29] 0 4 Vincitore: L. Kerkhove

Trevisan – Kerkhove (0-0)

Nov 03, 1993 Birthday: Nov 04, 1991

23 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Netherlands Netherlands

144 Current rank: 170

144 (Aug 21, 2017) Highest rank: 163 (Mar 06, 2017)

182 Total matches: 514

$0 Prize money: $0

380 Points: 323

Left-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

Polona Hercog vs Viktoriya Tomova



GS Us Open P. Hercog 2 4 V. Tomova 6 6 Vincitore: V. Tomova

Court 9 – 17:00

3Inc. Stefanie Voegele vs Georgia Brescia



GS Us Open S. Voegele 0 4 2 G. Brescia 0 6 4 Vincitore: G. Brescia per ritiro

Brescia – Voegele (0-0)

Feb 10, 1996 Birthday: Mar 10, 1990

21 years Age: 27 years

Italy Italy Country: Switzerland Switzerland

206 Current rank: 202

203 (Jul 17, 2017) Highest rank: 42 (Nov 18, 2013)

292 Total matches: 639

$0 Prize money: $1 746 886

268 Points: 272

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

(15)Tereza Martincova vs Vera Lapko



GS Us Open T. Martincova [15] 6 6 0 V. Lapko 3 4 0 Vincitore: T. Martincova

Court 9 – 17:00

4Inc. Miyu Kato vs (21)Jasmine Paolini



GS Us Open M. Kato 6 6 0 J. Paolini [21] 4 0 0 Vincitore: M. Kato

Paolini – Kato (0-0)

Jan 04, 1996 Birthday: Nov 21, 1994

21 years Age: 22 years

Italy Italy Country: Japan Japan

132 Current rank: 179

130 (Aug 14, 2017) Highest rank: 145 (Apr 25, 2016)

264 Total matches: 307

$0 Prize money: $0

457 Points: 306

Right-handed Plays: Right-handed

In caso di Vittoria sfiderà al turno decisivo:

Rebecca Peterson vs Destanee Aiava