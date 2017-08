Combined Cincinnati: Nick Krygios e Grigor Dimitrov festeggiano la prima finale in un 1000. Simona Halep ad una vittoria dalla prima posizione mondiale. Garbine Muguruza elimina Karolina Pliskova (Video)

E’ Garbine Muguruza la prima finalista del torneo WTA Premier di Cincinnati.

La 23enne spagnola, numero 6 della classifica mondiale e quarta testa di serie, ha impartito una severa lezione alla ceca Karolina Pliskova, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, nonché appunto campionessa in carica: 63 62 lo score, in un’ora e 19 minuti, in favore della Muguruza, che si è presa una bella rivincita nella riedizione della semifinale di dodici mesi fa.

Simona Halep è la seconda finalista dopo aver battuto facilmente Sloane Stephens con il risultato di 62 61.

La 25enne di Costanza, finalista dell’ultimo Roland Garros, è ad una sola vittoria dalla conquista della prima posizione mondiale.

Infatti Simona in caso domani battesse Garbine Muguruza diventerebbe, per la prima volta nella sua carriera, n.1 del mondo.

Grigor Dimitrov per la prima volta in carriera è approdato in finale in un torneo Masters 1000.

A Cincinnati il bulgaro ha sconfitto nella prima semifinale John Isner con due tiebreak e si è regalato come dicevamo la prima finale in carriera in un avvenimento 1000.

Nella seconda semifinale ancora due tiebreak giocati e vinti questa volta da Nick Krygios che ha sconfitto David Ferrer con il risultato di 76 76.

Sarà la prima volta in un Masters 1000 di Grigor Dimitrov o Nick Kyrgios. Sarà la seconda sfida assoluta tra i due, la prima è finita in tasca al bulgaro al tie-break del terzo set due anni fa a Miami.

Combined Cincinnati – Semifinali

Center – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00)

1. [1] Karolina Pliskova vs [4] Garbiñe Muguruza



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 3 2 Garbiñe Muguruza [4] Garbiñe Muguruza [4] 6 6 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Pliskova 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 3-6 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 3-5 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [14] John Isner vs [7] Grigor Dimitrov (non prima ore: 20:00)



ATP Cincinnati John Isner [14] John Isner [14] 6 6 Grigor Dimitrov [7] Grigor Dimitrov [7] 7 7 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 ace 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Isner 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Sloane Stephens vs [2] Simona Halep (non prima ore: 22:00)



WTA Cincinnati Sloane Stephens Sloane Stephens 2 1 Simona Halep [2] Simona Halep [2] 6 6 Vincitore: S. HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Stephens 0-15 0-40 15-40 1-5 → 1-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Stephens 15-0 15-15 15-40 1-3 → 1-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Stephens 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Stephens 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 S. Halep 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Nick Kyrgios vs David Ferrer (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Nick Kyrgios Nick Kyrgios 7 7 David Ferrer David Ferrer 6 6 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-4* 6-6 → 7-6 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 D. Ferrer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Ferrer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Ferrer 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 D. Ferrer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu vs [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis



WTA Cincinnati Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu Su-Wei Hsieh / Monica Niculescu 6 4 7 Yung-Jan Chan / Martina Hingis [2] Yung-Jan Chan / Martina Hingis [2] 4 6 10 Vincitori: CHAN / HINGIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Y. Chan / Hingis 0-1 Y. Chan / Hingis 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hsieh / Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Hsieh / Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 S. Hsieh / Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Hsieh / Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Hsieh / Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Chan / Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Hsieh / Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 S. Hsieh / Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Chan / Hingis 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 S. Hsieh / Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Y. Chan / Hingis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Hsieh / Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Y. Chan / Hingis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Hsieh / Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Y. Chan / Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



ATP Cincinnati Jamie Murray / Bruno Soares [3] Jamie Murray / Bruno Soares [3] 6 7 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] 4 5 Vincitori: MURRAY / SOARES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Murray / Soares 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-1 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Murray / Soares 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Ryan Harrison / Michael Venus vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut