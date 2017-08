Le giocatrici italiane in campo nel circuito Junior (settimana del 21 agosto)

Giocatrici azzurre sparse in cinque tornei internazionali nella settimana del 21 agosto.

Occhi puntati sul G1 americano che vedrà al via Elisabetta Cocciaretto, Monica Cappelletti, Lisa Piccinetti e Federica Rossi, tutte e quattro ammesse nel tabellone principale.

Alla Budaors Cup, manifestazione G2 che si svolgerà in Ungheria, quattro italiane nelle qualificazioni; ricca rappresentanza italiana anche nel tabellone cadetto del G4 sloveno “AS Open 2017”.

In Francia, a Clermont-Ferrand, presenza di Gaia Bandini; in Slovenia, invece, fari puntati su Delai, Amendola, Tiglea, Cavelli e Cagnazzo.

Trasferta in Macedonia per Lisa Pigato, ammessa nel main draw di un G5 su terra battuta. Nelle qualificazioni ci sarà Beatrice Ottone.

Prince George’s County International Hard Court Junior Tennis Championships (Stati Uniti – G1 – Cemento outdoor)

MD: Elisabetta Cocciaretto, Monica Cappelletti, Lisa Piccinetti, Federica Rossi

Budaors Cup (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Isabella Tcherkes Zade, Costanza Traversi, Aurora Zantedeschi, Giulia Peoni

Tournoi International de Clermont-Ferrand (Francia – G4 – Terra outdoor)

MD: Gaia Bandini

AS Open 2017 (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Alessia Tagliente, Barbara Dessolis, Francesca Bottardi, Chiara Fermi, Sofia Antolini

MD: Melania Delai, Alice Amendola, Cristina Elena Tiglea, Carola Cavelli, Linda Cagnazzo

Neocom Open 2017 (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Beatrice Ottone

MD: Lisa Pigato

Lorenzo Carini