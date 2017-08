Roger Federer: era meglio Cincinnati di Montreal?

Gli utenti di questo sito e in generale gli appassionati del bel tennis da giorni si pongono la stessa domanda: ha sbagliato Roger Federer a puntare su Montreal invece di giocare Cincinnati? Lo svizzero è stato battuto in terra canadese ma soprattutto, da quel torneo è tornato a casa con un infortunio che nell’immediato ha causato il suo forfait al Masters1000 dell’Ohio ma, per molti, anche rallentato la sua preparazione con vista Us Open.

Dovrebbe essere stato un ritiro precauzionale, un dolore alla schiena che lo ha privato della lotta per il numero 1 (al momento…) con Rafa Nadal ma che non dovrebbe mettere a rischio l’ultimo Slam della stagione, anzi un forfait che dovrebbe preservare le sue possibilità di disputare un Us Open da assoluto protagonista.

In molti gli avrebbero consigliato di saltare a piè pari il torneo canadese, per debuttare direttamente a Cincinnati, imitando le tante defezioni di chi ha scelto (magari mascherandola di infortunio…) una programmazione diversa: è proprio qui che risiede però la scelta dello svizzero, un calendario stilato con obiettivo numero 1, nonostante le smentite di rito, ma che ha presentato alla luce dei fatti un conto salato.

Sicuramente la possibilità di tornare al numero 1 del mondo, così come per Rafa Nadal, si è rivelata un’occasione appetitosa e golosa: programmazione ambiziosa quindi e Montreal che non viene sacrificato. Se c’è però qualcosa che caratterizza oltre il talento Roger Federer è la saggezza acquisita in maniera sempre maggiore col passare degli anni: obiettivo numero 1 interessante ma se il fisico non risponde come a dovere o interviene a gamba tesa la stanchezza, si può sempre modificare la propria strategia.

La sensazione in ogni caso è che la vetta del ranking per il rossocrociato sia un obiettivo si ma comunque secondario rispetto alla possibile conquista di un nuovo titolo Slam: New York in tal senso si trasforma nell’appuntamento principe di quel che resta della stagione tennistica e allora al primo campanello d’allarme tanto vale fermarsi e rifiatare.

Forse sarebbe stato meglio giocare direttamente Cincinnati, per altri è stato meglio seguire anche a 36 anni l’ambizione, per altri ancora solo giocando match ufficiali si può mettere tennis nelle gambe e competere realmente a New York: discorsi fini a se stessi, solo il campo ci dirà se la strategia di Roger sarà un successo o meno.





Alessandro Orecchio