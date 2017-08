Forbes rende nota la classifica delle sportive più ricche del 2017: Serena Williams in testa. Ben 8 tenniste nella top 10

La rivista Forbes ha rivelato lunedì, come di consueto, l’elenco delle 10 più importanti sportive femminili del 2017, con alcune novità.

Serena Williams è ancora la leader, ma la tedesca Angelique Kerber sale al secondo posto.

Maria Sharapova, sospesa per 15 mesi, e Ana Ivanovic, ritirata, sono uscite dalla top 10 per la prima volta da più di un decennio. In tutto, 8 delle top 10 sono giocatrici di tennis.

La top 10 delle sportive più ricche

Serena Williams (Tennis) – 27 milioni di dollari

Angelique Kerber (Tennis) – 12.6

Danica Patrick (Motor Racing) – 12.2

Ronda Rousey (UFC) – 11

Venus Williams (Tennis) – 10.5

Garbiñe Muguruza (Tennis) – 7.7

Caroline Wozniacki (Tennis) – 7.5

Agnieszka Radwanska (Tennis) – 7.3

Eugenie Bouchard (Tennis) – 7,1

Simona Halep (Tennis) – 6,2