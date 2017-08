Us Open: Pronti nelle qualificazioni per l’introduzione del coaching e orologio

Fa molto discutere l’introduzione del coaching anche nel circuito maschile: l’allenatore potrà entrare in campo a dare aiuti e consigli al proprio giocatore già dalle qualificazioni degli US Open. Cameron Norrie è uno dei tanti tennisti che si sono espressi sull’argomento: “Il tennis va verso una rivoluzione, il cui punto di partenza sono gli US Open”, ha commentato il britannico.

Oltre al coaching, su ogni campo verrà inserito anche un orologio con countdown fissato a 25 secondi fra un punto e l’altro: in questo modo, chi trasgredirà la regola potrà effettivamente accorgersi di quanto fatto direttamente in prima persona. Tra un set e l’altro, inoltre, non potranno trascorrere più di cinque minuti: chi uscirà dal campo per cambiarsi vestito o bisogni fisiologici, quindi, dovrà fare attenzione anche a questo fattore.

Dalle qualificazioni degli US Open, le persone presenti nel Players’ Box possono comunicare con il proprio giocatore in due modi: verbalmente, se lo stesso si trova dalla stessa parte del campo, e a gesti se il tennista è nell’altra metà.

