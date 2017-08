Masters 1000 Montreal: Sasha Zverev molto consistente, si impone in due set su di un Roger Federer non al meglio. Secondo mille in stagione per il tedesco (di M. Mazzoni e Video della finale)

Sasha Zverev chiude una settimana da sogno vincendo il suo secondo Masters 1000 in carriera dopo il successo al Foro Italico. Sconfigge Roger Federer in due set, con un tennis molto consistente e propositivo. Tutto è girato bene nel suo gioco: prime solide e continue, dritto potente nello scambio e pungente a chiudere in progressione, rovescio sicuro a preciso, anche nei momenti più delicati. Si è preso i punti decisivi di forza, annullando le chance del rivale con grande prime di servizio e tenendo l’iniziativa. Insomma, un match vinto “bene”, giocando un tennis importante. Come importante sarà la sua classifica domattina, virtualmente il terzo giocatore al mondo visti gli stop di Djokovie e Wawrinka, e le condizioni assai incerte di Murray, che infatti non sarà al via a Cincinnati. Purtroppo questa finale, che chiude una grande settimana di tennis – soprattutto grazie alla clamorosa esplosione di Shapovalov – lascia tutti con l’amaro in bocca perché Federer non l’ha giocata al meglio. Forse per tutto il primo set è riuscito a tenere il campo piuttosto bene, anche se mai è parso sciolto, reattivo e veloce come in questa stagione, per lui eccezionale. Ma dal secondo parziale è stata evidente la sua rigidità, sicuramente alla schiena; come fosse costantemente in ritardo sulle accelerazioni del forte rivale, tanto da cercare di scappare dallo scambio perché incapace di reggere il pressing in progressione. Sospetto fin dall’avvio il suo rendimento alla battuta, con percentuali di riuscita e velocità medie basse. Fino alla parte finale del match, quando era palese che tirasse le prime solo di braccio. Peccato, grande peccato, perché gli ingredienti per una grandissima finale c’erano tutti. Roger non aveva mai convinto in tutto il torneo, ma ha sempre dichiarato di sentirsi bene, piuttosto era carente sul piano tecnico, avendo ripreso la racchetta in mano da poco. Oggi invece è apparso in netta difficoltà fisica, e questo è per il campione elvetico lo scenario peggiore, a solo 2 settimane dall’inizio di US Open, il torneo che verosimilmente decreterà anche il n.1 stagionale. Non c’è molto altro da commentare sul match, perché Federer ha vinto i suoi punti con lampi di classe, ma quando c’è stato da lottare, da arginare la progressione di Zverev è andato subito in difficoltà. Scrivendo a match appena concluso, aspettiamo notizie sulle condizioni di Roger nel dopo match, sperando per lui che non sia niente di grave, e che non comprometta i suoi prossimi impegni. Zverev invece chiude alla grande una settimana iniziata col brivido, i match point annullati all’esordio, e quindi una crescita costante, inclusa la partita per niente facile – tecnicamente e mentalmente – contro il talento di casa Shapovalov. Zverev sembra aver fatto un salto di qualità anche mentalmente. Adesso gli manca l’ultimo step, ossia dimostrare questa qualità ed intensità anche negli Slam, dove finora non ha ancora convinto. New York è alle porte, e lui ci arriva da outsider di lusso, forse nella cinquina dei favoriti. Vedremo. Ecco la cronaca della finale.

Si inizia sotto un bel sole ed un po’ di vento, con Sasha Zverev alla battuta. Servizi potenti al corpo, dritto lungo linea, il tedesco cerca di imporre il suo ritmo. Roger però risponde bene, come nel sesto punto, un dritto in anticipo fantastico. Si va ai vantaggi. Chiude di volo Sasha, pure colpendo male, ma basta per il punto dell’1-0. Federer serve con poche prime, Zverev risponde… tanto da prendere il dominio in un paio di scambi e strappare una palla break. Roger annulla con un’ottima prima. Altri servizi vincenti lo portano 1 pari. Una manciata di minuti di tennis, abbastanza per capire che c’è partita, tutta un’altra musica rispetto alla “batosta” che lo svizzero impartì al tedesco ad Halle lo scorso giugno. Molto sicuro Sasha alla battuta, anche il dritto è bello lungo e carico. 2-1 Zverev. Proprio col dritto risponde bene, trova profondità, entra in campo e chiude cross. 0-30. Federer si aggrappa al servizio, Ace al centro, 30 pari. Senza prima però Sasha entra a tutta, sorprende Roger che sbaglia. 30-40, altra palla break, e seconda di servizio… Si scambia e Sasha cambia ritmo, entra in campo e si prende di forza il punto che gli vale il break, avanti 3-1. Molto solido al servizio, con un parziale di 12-2 vola 4-1. Inerzia totalmente dalla parte del ventenne, che fa il pugno al suo angolo, in controllo del match. Federer torna al servizio, deve aumentare la percentuale di prime se vuol tornare in partita (in questo momento al 44%, troppo bassa). Cerca la prima al corpo, per non dare angolo al rivale. Proprio grazie alla battuta resta in scia, 2-4. Cambia pure la racchetta Roger, forse non soddisfatto di come sente la palla. Nello scambio Federer è troppo corto, e con poco anticipo. Finalmente trova un paio di dritti dei suoi, più lunghi e con buon anticipo. Sale 15-30, ma Zverev si “mangia” il campo col suo grande rovescio cross. Al contrario il rovescio dello svizzero vola via. Sasha recupera e sale 5-2, sempre in controllo del campo. Prova a scuotersi Roger, finalmente trova ritmo, velocità di esecuzione e l’anticipo dei suoi. Tiene il servizio a zero, 3-5. Zverev serve per chiudere il primo set. Cerca di esser aggressivo alla risposta il campione di Wimbledon, ma sbaglia. Zverev smarrisce la prima, e commette pure un paio di errori di dritto, troppa fretta. 30 pari. Gran botta al centro con la prima, 40-30 e set point. Chiude il set con un’altra botta di servizio, ingestibile per lo svizzero. 6-3 Zverev, un set meritato, meno errori ed un tennis più incisivo. Male Federer con la prima e troppo corto nel palleggio. Gli serve un cambio di passo, altra velocità ed aggressività per mettere in difesa il rivale, oggi molto solido. Ma il suo corpo non sembra reagire. Non scatta, non esplode.

Secondo set, Federer alla battuta. L’intensità del suo tennis sembra maggiore, si prende il rischio e anticipa di più. A zero muove lo score, con autorità. 1-0. Cerca anche di prendere l’iniziativa alla risposta, variando le rotazioni (palla tagliata, palla molto alta), e chiamando a rete Zverev, pur di non dargli ritmo per la sua progressione. 30 pari. Roger risponde tagliato e poi avanza a rete con un attacco slice perfetto. Si procura una palla break. Altra prima al corpo di Zverev, Federer non contiene. Adesso però Roger sembra entrato in partita, ha capito come dar fastidio al tedesco, come togliergli ritmo e sicurezza. Si procura un’altra palla break, ma Sasha è molto attento e la cancella in spinta. Follia invece al punto seguente, con una smorzata mal giocata. Errore che gli costa la terza palla break del game. Ace e pugno al cielo, grande autorità di Zverev. Altro Ace, stavolta esterno. Si salva Zverev, 1 pari. La fiammata di Roger si esaurisce qua. Smarrisce di nuovo la prima, 15-30. Una seconda molto carica ed esterna sorprende Sasha. Arriva lo scambio più bello del match, Federer ricacciato indietro, succede di tutto fino all’errore dello svizzero. Palla break! Ace! Adesso arriva anche un po’ di spettacolo, finora il match non aveva concesso molto. Un attacco non così incisivo è punito da Zverev, altra palla break. Roger scende a rete, con coraggio, ed annulla la seconda chance. Attacca quindi con una smorzata perfetta, ma che rischi deve prendersi per fare i punti… segnale evidente della sostanza e qualità del tennis di Zverev. A fatica, Federer sale 2-1, risponde Sasha in meno di un minuto, 2 pari. Il set segue i servizi, con Roger a strappi con la prima (e con velocità media molto inferiore ai suoi standard) e spesso proiettato a rete; Zverev molto solido e costantemente in spinta. Settimo game, Roger serve molto piano, assai rigido con la schiena. Cerca di scappare dallo scambio, e sbaglia. 0-40, allarme rosso, è imballato, praticamente fermo. Tre palle break che potrebbero consegnargli il match. Il break arriva, Federer non si allunga sul dritto, cercando solo di contenere col braccio. Non è abbastanza per rispondere alla potenza di Zverev, che strappa il servizio allo svizzero e vola 4-3, a due games dal titolo dell’Open del Canada. La sua racchetta vola sicura nell’aria a produrre esecuzioni veloci, perfette. 5-3 Zverev. Federer resta in campo, ma gioca praticamente da fermo, molto rigido, solo di braccio. Con quattro pallate resta in scia, 4-5, ma adesso è Sasha chiamato a chiudere il match. Quasi non si gioca, Roger lascia partire la sua racchetta senza alcun aiuto del corpo. Game set match Zverev, con merito vince questa finale che lascia tutti con non poca amarezza perché si sperava in un’altra partita, più combattuta e spettacolare. E perché si teme un infortunio per lo svizzero, forse alla schiena. Ne sapremo di più tra poco. Di sicuro è stata una grande settimana per Zverev, dopo lo spavento del primo turno è cresciuto match dopo match. 10 incontri vinti di fila, due tornei vinti di fila. La prossima settimana sarà focalizzata sulla corsa al n.1 tra Roger e Rafa, ma questo Zverev potrebbe essere il terzo incomodo per NY.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Montreal Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 6 6 Roger Federer [2] Roger Federer [2] 3 4 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 15-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Federer 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 df 30-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 3-1 → 4-1 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Federer 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

A. Zverev – R. Federer

01:08:35

20 Vincenti 8

19 Gratuiti 18

6 Aces 2

1 Double Faults 2

69% 1st Serve % 51%

33/41 (80%) 1st Serve Points Won 19/27 (70%)

11/18 (61%) 2nd Serve Points Won 15/26 (58%)

3/3 (100%) Break Points Saved 4/6 (67%)

10 Service Games Played 9

8/27 (30%) 1st Return Points Won 8/41 (20%)

11/26 (42%) 2nd Return Points Won 7/18 (39%)

2/6 (33%) Break Points Won 0/3 (0%)

9 Return Games Played 10

44/59 (75%) Total Service Points Won 34/53 (64%)

19/53 (36%) Total Return Points Won 15/59 (25%)

63/112 (56%) Total Points Won 49/112 (44%)

8 Ranking 3

20 Age 36

Hamburg, Germany Birthplace Basel, Switzerland

Monte-Carlo, Monaco Residence Switzerland

6’6″ (198 cm) Height 6’1″ (185 cm)

189 lbs (85 kg) Weight 187 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2013 Turned Pro 1998

41/13 Year to Date Win/Loss 31/2

4 Year to Date Titles 5

5 Career Titles 93

$4,485,070 Career Prize Money $107,309,145