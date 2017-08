Gaia Sanesi: una sconfitta in finale a Las Palmas ma tante note positive

Non ce la fa Gaia Sanesi ad aggiudicarsi in Spagna il torneo di Las Palmas (15.000K) dove è stata superata in finale dalla svedese Cornelia Lister con il punteggio di 6-4 6-4. In semifinale Gaia aveva eliminato la testa di serie n.1 del torneo Fatma Al Nabhani e non aveva lasciato neanche un set alle sue avversarie, in tutti i turni precedenti..

Con Gaia dovevamo sentirci dopo la finale ma aspettiamo a contattarla per non disturbarla. Qualche ora dopo, oltre la mezzanotte, compare sul suo profilo Instagram la foto della premiazione, con un commento in cui Gaia fa un po’ un bilancio degli ultimi tornei giocati. Leggiamo “Prima degli ultimi 4 tornei avevo molti dubbi su molte cose. Ora posso dire con orgoglio che ho giocato 17 incontri di singolare e ne ho persi solo 3, conquistando 200 punti in classifica. Oggi ho perso, ho ancora molto da migliorare ma non posso dire di non essere felice”.

Rassicurati da quanto abbiamo letto la raggiungiamo al telefono e ci diamo appuntamento per stamattina, sabato. Ci racconta della finale:

“La partita di ieri non era facile. La Lister serve molto bene e riesce a trovare quasi sempre gli angoli quando è in difficoltà. Io ero un pochino lenta nell’anticipare il mio gioco. Ma soprattutto non ho sfruttato le due palle break che ho avuto a disposizione.”

Puoi comunque essere soddisfatta delle tue ultime uscite Gaia:

“Negli ultimi 4 tornei sono molto felice di come ho saputo risolvere i problemi in partita, nonostante abbia viaggiato sola. Sono anche soddisfatta di come ho reagito dopo la sconfitta di Porto, dove vincevo 6-2 4-1. Però con l’aiuto del mio team ho capito gli errori ed abbiamo trovato soluzioni. In Spagna non è stato facile nonostante siano venute delle belle vittorie fino alla semifinale. Ero un po’ stanca già prima di iniziare il torneo e vedevo che non riuscivo a tenere intensità. Ora andrò a ricaricarmi in Toscana con genitori, nonni, zii e cugini, come ogni anno da quando sono piccola. Lì ci saranno anche tanti amici di Prato. Come hai scritto tu nell’intervista di qualche giorno fa, la compagnia mi fa stare bene. A questo proposito, volevo ringraziare te, la redazione di livetennis e tutti i lettori, per l’attenzione che mi avete dedicato. Continuate a seguirmi.”

Tranquilla Gaia, l’attenzione l’hai meritata e non ti perderemo di vista.

Antonio De Filippo