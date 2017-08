Combined Cincinnati: Il programma di Domenica 13 Agosto

Center – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Taylor Townsend vs [13] Carina Witthoeft

2. [1] Magdalena Rybarikova vs [22] Camila Giorgi

3. Ryan Harrison vs [16] Gilles Muller (non prima ore: 20:00)

4. [14] John Isner vs Viktor Troicki (non prima ore: 01:00)

5. Pablo Carreno Busta / Fernando Verdasco vs Karen Khachanov / Dominic Thiem

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Ashleigh Barty vs [23] Kirsten Flipkens

2. [6] Sorana Cirstea OR Aleksandra Krunic vs [18] Francesca Schiavone (non prima ore: 19:00)

3. [3] Janko Tipsarevic OR [WC] John Mcnally vs [WC] Christopher Eubanks OR [13] Bjorn Fratangelo

4. [11] Christina Mchale OR Petra Martic vs [WC] Irina Falconi OR [17] Veronica Cepede Royg

Stadium 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Joao Sousa vs [Alt] Ante Pavic

2. John-Patrick Smith vs [Alt] Christian Harrison

3. Mariana Duque-Mariño vs Sara Sorribes Tormo OR [15] Monica Puig

4. [12] Lara Arruabarrena OR Jennifer Brady vs [WC] Kayla Day OR [14] Varvara Lepchenko

Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ekaterina Alexandrova vs [19] Beatriz Haddad Maia

2. [PR] Ernests Gulbis vs [12] Mikhail Youzhny

3. [5] Alexandr Dolgopolov vs [WC] Mackenzie McDonald OR [8] Denis Istomin

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Mitchell Krueger vs [11] Thomas Fabbiano

2. Ramkumar Ramanathan vs Prajnesh Gunneswaran OR [14] Maximilian Marterer (non prima ore: 19:00)

3. [4] Donna Vekic OR Kurumi Nara vs Aryna Sabalenka

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aliaksandra Sasnovich vs [WC] Sofia Kenin

2. Zarina Diyas vs [24] Magda Linette (non prima ore: 19:00)

3. [10] Natalia Vikhlyantseva OR Kateryna Bondarenko vs Francoise Abanda OR [20] Misaki Doi