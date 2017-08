Rafael Nadal fa autocritica: “E’ sicuramente la peggior sconfitta dell’anno, non c’è dubbio e quindi molto dura”

Rafael Nadal : “E’ sicuramente la peggior sconfitta dell’anno, non c’è dubbio e quindi molto dura. E’ un ko difficile da digerire, perché ho perso con un avversario dal ranking notevolmente più basso del mio e allo stesso tempo ho perso l’opportunità di tornare al numero 1 del mondo. Un grave errore e una cattiva sconfitta per me. Ma occorre accettarlo e continuare a lavorare”.

“Ho giocato molto male, era impossibile vincere l’incontro esprimendomi in questo modo. Non ero aggressivo e non sentivo bene la palla in questa partita. Ho avuto tante occasioni nel terzo set e le ho giocate male, tuttavia era ugualmente possibile portare a casa la vittoria. E’ per tale ragione che sostengo che è stato un grosso errore da parte mia, il mio peggior match dell’anno.”

“Io ho vissuto una situazione analoga vincendo il Roland Garros a 18 anni. Non vedo perché un giocatore dovrebbe cedere a livello psicologico a quell’età, al contrario è più facile non cedere a 18 anni che a 30… Non aveva niente da perdere e quindi poteva spingere al massimo tutti i colpi. Anche se avesse perso in due set, Shapovalov aveva comunque fatto già un buon torneo, mentre se vinceva era qualcosa di straordinario. Io rispetto sempre tutti in campo.