Roger Federer pensiero: “Penso che potremmo ridurre ancora un poco la pressione sui giocatori. Tanti match creano molta stanchezza nel corpo”w

Di ritorno alla competizione dopo la vittoria di Wimbledon, Roger Federer ha ammesso di fronte alla stampa di Montréal che quella in corso sia per lui una delle migliori stagioni di sempre e che le sensazioni stiano continuando ad essere positive.

Oltre ad affrontare il tema della corsa alla prima posizione del ranking, lo svizzero ha voluto augurare pronta guarigione agli infortunati Novak Djokovic e Stan Wawrinka.

“Spero che Stan e Novak recuperino più rapidamente possibile, non mi piace vederli così; lo stesso vale per Andy (Murray) e Marin (Cilic). L’importante è mantenere un approccio mentale positivo, durante periodi difficili come questo. Spero che trovino la forza di cui hanno bisogno. Torneranno al 100%, aver perso sei mesi nell’arco di una carriera di quindici o venti anni non sarà niente”, ha detto Federer, prima di commentare in merito all’evoluzione del calendario ATP. “Se lo paragoniamo a come era in passato, va ricordato che io ero solito dover vincere sei partite per conquistare un Masters1000 e che, in tornei come Gstaad, Basilea e Vienna, la finale era al meglio dei cinque set. Penso che potremmo ridurre ancora un poco la pressione sui giocatori. Tanti match creano molta stanchezza nel corpo. Ed a partire dai trent’anni è quindi normali avere problemi fisici, ti senti più stanco”, ha sottolineato lo svizzero.

Riguardo la propria annata, Federer ha riconosciuto che perdere interamente la stagione sulla terra sia stato un enorme rischio. Rischio che, tuttavia, si è rivelato una leva fondamentale per il successo a Londra: “Avevo sempre giocato sulla terra dal 1999, è stato un po’ strano non giocare. E non ero sicuro che la scelta avrebbe poi pagato. Ma la stagione non si sarebbe potuta mettere in maniera migliore, sono molto felice”, ha detto.

Per concludere, Federer si è espresso circa la possibilità di affrontare Nadal in finale a Montréal. “Ci potremmo incontrare in finale. Quest’anno è stato più facile che ciò accadesse, specialmente quando è capitato che Novak, Stan o Andy non ci fossero. Ma ci sono tanti altri giocatori forti”, ha osservato l’ex-numero uno del mondo, il quale ha poi aggiunto: “Posso tenere sotto controllo soltanto il mio lato di tabellone, non quello di Rafa. Non lo vedo giocare da Wimbledon e non so a che livello sia. Se sarà in forma, batterlo sarà molto difficile”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio