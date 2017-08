Challenger Portoroz: Matteo Berrettini ai quarti di finale. Sconfitto Luca Vanni (Video)

Matteo Berrettini conquista i quarti di finale nel torneo challenger di Portoroz.

Al secondo turno il 21enne Nex Gen romano, numero 162 del ranking mondiale, ha eliminato per 76(6) 61, in poco più di un’ora e tre quarti di gioco, lo spagnolo Adrian Menendez-Maceiras, numero 148 Atp e settima testa di serie.

Domani sfiderà nei quarti di finale il bielorusso Ilya Ivashka, numero 203 Atp.

Sconfitta per Luca Vanni. Il 32enne toscano, numero 158 del ranking mondiale, è stato superato dal 18enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 168 Atp per 64 al terzo set.

Decisivo per il greco il break effettuato nel nono game del terzo parziale.

Challenger Portoroz | Cemento | e43.000 – 2° Turno

CENTRE COURT – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Matteo Berrettini vs [7] Adrian Menendez-Maceiras



CH Portoroz Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Adrian Menendez-Maceiras [7] Adrian Menendez-Maceiras [7] 6 1 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Menendez-Maceiras 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 df 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Menendez-Maceiras 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Menendez-Maceiras 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Menendez-Maceiras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Menendez-Maceiras 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Blaz Kavcic vs Aldin Setkic (non prima ore: 17:30)



CH Portoroz Blaz Kavcic [1] Blaz Kavcic [1] 3 6 Aldin Setkic Aldin Setkic 6 7 Vincitore: A. SETKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Setkic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-5 → 5-5 B. Kavcic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Setkic 0-15 0-30 df 0-40 df 3-4 → 4-4 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 A. Setkic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 2-4 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Setkic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Kavcic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Setkic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Setkic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 B. Kavcic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Kavcic 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Kavcic 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Setkic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. [6] Filip Krajinovic vs Grega Zemlja



CH Portoroz Filip Krajinovic [6] Filip Krajinovic [6] 6 6 Grega Zemlja Grega Zemlja 2 3 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Zemlja 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 5-3 → 6-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 G. Zemlja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Zemlja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Zemlja 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 G. Zemlja 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Zemlja 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Zemlja 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 G. Zemlja 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Zemlja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

4. Ilija Bozoljac / Filip Krajinovic vs Ilya Ivashka / Aldin Setkic



CH Portoroz Ilija Bozoljac / Filip Krajinovic Ilija Bozoljac / Filip Krajinovic 4 3 Ilya Ivashka / Aldin Setkic Ilya Ivashka / Aldin Setkic 6 6 Vincitori: IVASHKA / SETKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Ivashka / Setkic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 I. Bozoljac / Krajinovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 I. Ivashka / Setkic 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 I. Bozoljac / Krajinovic 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 I. Ivashka / Setkic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-3 → 1-4 I. Bozoljac / Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 I. Ivashka / Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 I. Bozoljac / Krajinovic 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 0-1 → 0-2 I. Ivashka / Setkic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Bozoljac / Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 I. Ivashka / Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Bozoljac / Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 I. Ivashka / Setkic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 I. Bozoljac / Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Ivashka / Setkic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 I. Bozoljac / Krajinovic 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 I. Ivashka / Setkic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Bozoljac / Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka / Setkic 15-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

COURT C – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Jaime Fermosell Delgado vs Ilya Ivashka



CH Portoroz Jaime Fermosell Delgado Jaime Fermosell Delgado 3 2 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Fermosell Delgado 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 I. Ivashka 15-0 30-0 ace 1-4 → 1-5 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 I. Ivashka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 J. Fermosell Delgado 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Fermosell Delgado 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Fermosell Delgado 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Fermosell Delgado 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Fermosell Delgado 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Albano Olivetti vs [3] Sergiy Stakhovsky



CH Portoroz Albano Olivetti Albano Olivetti 2 2 Sergiy Stakhovsky [3] Sergiy Stakhovsky [3] 6 6 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 1-5 → 2-5 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 S. Stakhovsky 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Olivetti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 A. Olivetti 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski vs [WC] Jaime Fermosell Delgado / Tom Kocevar-Desman



CH Portoroz Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski [1] Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski [1] 6 6 Jaime Fermosell Delgado / Tom Kocevar-Desman Jaime Fermosell Delgado / Tom Kocevar-Desman 0 0 Vincitori: PODLIPNIK-CASTILL / VASILEVSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Fermosell Delgado / Kocevar-Desman 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 J. Fermosell Delgado / Kocevar-Desman 0-15 0-30 15-40 df 3-0 → 4-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 J. Fermosell Delgado / Kocevar-Desman 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Fermosell Delgado / Kocevar-Desman 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-0 → 6-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 J. Fermosell Delgado / Kocevar-Desman 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Fermosell Delgado / Kocevar-Desman 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Podlipnik-Castillo / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Matteo Berrettini / Flavio Cipolla vs Adrian Menendez-Maceiras / Sergiy Stakhovsky



CH Portoroz Matteo Berrettini / Flavio Cipolla Matteo Berrettini / Flavio Cipolla 6 2 10 Adrian Menendez-Maceiras / Sergiy Stakhovsky Adrian Menendez-Maceiras / Sergiy Stakhovsky 3 6 5 Vincitori: BERRETTINI / CIPOLLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Menendez-Maceiras / Stakhovsky 1-0 A. Menendez-Maceiras / Stakhovsky 0-1 1-1 1-2 df 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Menendez-Maceiras / Stakhovsky 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 M. Berrettini / Cipolla 15-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Menendez-Maceiras / Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 M. Berrettini / Cipolla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 A. Menendez-Maceiras / Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Berrettini / Cipolla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 A. Menendez-Maceiras / Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

COURT D – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Roberto Ortega-Olmedo vs Pedro Martinez



CH Portoroz Roberto Ortega-Olmedo Roberto Ortega-Olmedo 6 0 3 Pedro Martinez Pedro Martinez 4 6 6 Vincitore: P. MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Ortega-Olmedo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-2 → 0-3 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Ortega-Olmedo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-4 → 5-4 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Ortega-Olmedo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Sven Lah vs [Q] Franko Skugor



CH Portoroz Sven Lah Sven Lah 6 3 Franko Skugor Franko Skugor 7 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Lah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Lah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Skugor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Lah 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 S. Lah 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 2*-6 df 6-6 → 6-7 F. Skugor 15-0 15-15 30-15 ace 6-5 → 6-6 S. Lah 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 F. Skugor 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 5-5 S. Lah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Lah 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Lah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Lah 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Lah 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. Luca Vanni vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 17:30)



CH Portoroz Luca Vanni Luca Vanni 6 3 4 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 3 6 6 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Vanni 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Vanni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Pedro Martinez / Roberto Ortega-Olmedo vs Lukas Rosol / Franko Skugor