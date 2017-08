La sportività di Dominic Thiem

Ritorniamo indietro di alcuni giorni e parliamo di Dominic Thiem noto nel circuito per la sua spiccata sportività e, nel corso del match di ottavi di finale giocato giovedì all’ATP di Washington, è tornato a darne prova nei confronti di Kevin Anderson.

Quando il sudafricano era avanti per 6-3, 4-4, l’austriaco ha corretto una chiamata dell’arbitro ed ha poi interrotto la discussione per far assegnare il punto all’avversario. Un gesto lodevole, che tuttavia non rappresenta una novità se eseguito dal tennista austriaco.

Edoardo Gamacchio