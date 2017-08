Sara Errani: quando l’hater vince sul buon senso (Domani alle ore 11 e 30 la conferenza stampa a Milano)

Il Letrozolo che diverrà famoso come il Meldonium, una squalifica per doping che farà ancora discutere ma una tesi difensiva che ha convinto e che ha portato al minimo della pena: due mesi di sospensione (più revoca di punti e prize money da scontare) per Sara Errani, incappata nella pagina più nera della sua carriera ma in cui si è difesa con sagacia e ragionevolezza.

Hanno creduto alla tesi dell’assunzione involontaria del farmaco, alla contaminazione del cibo in una casa dove purtroppo quel farmaco è conosciuto per altri motivi: sebbene la tesi dei tortellini in brodo sia surreale e strappi un sorriso, non abbiamo motivi per non credere alla Errani, soprattutto perché le sue tesi difensive, studiate e messe a punto da mesi, convincono non solo noi che siamo giudici popolari ma soprattutto coloro che hanno il potere per emettere una sentenza.

Un esame del cuoio capelluto, benefici tutti da dimostrare se si assume tale farmaco (anzi, effetti collaterali tutt’altro che piacevoli…), il pieno appoggio della FIT che ha deciso di stare completamente al fianco della Errani: si è detto tanto negli ultimi due giorni, si può credere o meno alla buona fede dell’atleta, alla tesi della contaminazione accidentale del cibo ma ciò che non è ammissibile è la cattiveria che ha mosso alcuni commenti e alcuni commentaristi/internettologi possessori dell’assoluta verità.

Surreale il caso del tifoso italico medio: nel momento in cui un proprio campione avrebbe maggior bisogno di supporto, è proprio lì che si scatena la perfidia e si bollano varie situazioni con una freddezza giuridica che nemmeno nelle serie televisive più famose, un’ascia di guerra brandita che non solo non supporta ma offende, ferisce e infierisce. E perdendo di vista il buon senso.

Obiettivamente la difesa della Errani è convincente e non sembra, almeno per il sottoscritto, traballare: certo, sfortunata la nostra tennista in tale situazione ma sinceramente, è la prima volta che vi capita di assistere o conoscere qualcosa di sorprendente e incredibile nella vostra vita?

L’hater è un essere forte, sicuro di sé, che esprime giudizi al sapore del veleno e che va dritto sul personale: quale miglior occasione di un momento di difficoltà per attaccare? Antipatie personali, rancori (mi piacere sapere da cosa nascono…) e la voglia di far male, tanto male: leoni da tastiera che probabilmente (ma potremmo anche togliere il beneficio del dubbio…) tanto sicuri di sé stessi nella vita di tutti i giorni non sono, incapaci di esprimere in maniera rispettosa la propria opinione.

Stia tranquilla la Errani: sconti la sua squalifica, per una disattenzione propria e candidamente ammessa. Chi parla di botta tremenda alla reputazione e di una carriera oramai conclusa, del tennis ma anche della vita in generale, ha capito poco o nulla: di tempo per rialzarsi ce n’è sempre e la grinta in questo caso, di certo non difetta. Passino in fretta questi mesi e provi lei a lasciarsi tutto alle spalle: errare humanum est ma criticare piace sempre un po’ di più.

Alessandro Orecchio