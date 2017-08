Alexander Zverev come Juan Martin Del Potro

Dal 2008, quando a farlo era stato Juan Martín Del Potro, nessun tennista tanto giovane quanto Alexander Zverev aveva vinto quattro tornei ATP nella stessa stagione.

Il tedesco cavalca l’onda di un’ottima annata e, in qualità di quinta migliore racchetta della stagione, sta vivendo una crescita esponenziale: “Penso di essere migliorato molto, negli ultimi mesi. Lo ho dimostrato a Roma ed anche qui. Spero di continuare così o addirittura migliorare, nel corso dell’estate”, ha commentato Sascha, il quale non intende tuttavia adagiarsi in alcun modo. “Voglio migliorare più rapidamente possibile e tanto da poter arrivare alla vetta. Questo è ciò che tenterò di fare, anche se non dipende soltanto da me”, ha dichiarato Zverev.

Edoardo Gamacchio