Jack Sock contro gli organizzatori di Washington: “Non ho mai visto nulla di simile. Campi velocissimi e buche, è una cosa scioccante”

Jack Sock non ha preso bene la sconfitta con Kevin Anderson nella semifinale del Citi Open 2017. Il tennista statunitense, infatti, ha attaccato gli organizzatori del torneo di Washington: “Non ho mai visto nulla di simile. Campi velocissimi e buche, è una cosa scioccante. Non voglio più tornare qui”, ha commentato in un primo momento.

Sock non ha tutti i torti a dichiarare come i campi di Washington siano molto veloci. In suo aiuto, ricorre anche l’ATP con la notizia che i campi americani sono più rapidi dell’erba di Wimbledon, come venuto fuori da una statistica. I campi degli Australian Open si confermano però più veloci di quelli del Citi Open.

Lorenzo Carini