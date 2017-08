Il comunicato di Sara Errani: “Non ho mai assunto, nella mia vita e durante la mia carriera, nessuna sostanza proibita”.

“Ciao a tutti, in seguito ad un controllo delle urine effettuato il 16 febbraio scorso, fatto mentre mi trovavo a casa dei miei genitori, sono stata trovata positiva al LETROZOLO, una sostanza che è sulla lista proibita del programma anti-doping WADA.

Non ho mai assunto, nella mia vita e durante la mia carriera, nessuna sostanza proibita. Dal primo giorno che sono diventata professionista ho sempre seguito puntigliosamente il programma WADA; non ho mai chiesto una deroga, neppure quando ne avrei avuto bisogno perché malata.

Questa sostanza è tuttavia presente nel Femara, una sostanza che mia madre assume giornalmente dal 2012 a scopo terapeutico, in seguito ad un intervento chirurgico subìto per un tumore al seno, ed è quindi presente fra le mura domestiche.

Questo medicinale è molto pericoloso per la salute, se assunto da una persona di sesso femminile che non sia ancora in menopausa. Oltre a sgradevoli effetti collaterali (rischio di tumore alle ovaie, riduzione della densità ossea, osteoporosi, gravi eventi cerebrovascolari o cardiovascolari) provoca, se assunto ripetutamente, una sorta di menopausa “chimica”. Allo stesso tempo, non sono mai stati dimostrati effetti di miglioramento delle prestazioni fisico/atletiche in soggetti di sesso femminile.

Assieme ai miei familiari abbiamo pensato e ripensato, cercando di capire come possa essere successa questo tipo di contaminazione, dato che io sono sicura al 100% di non aver assunto per errore una pastiglia. L’unica ipotesi percorribile è stata quella di una accidentale contaminazione del cibo consumato all’interno della nostra casa. Questa ipotesi è stata ulteriormente supportata da un test sui capelli, al quale mi sono volontariamente sottoposta.

E’ stato sperimentalmente verificato che l’assunzione di una quantità pari o superiore a quella di una singola compressa di Femara produce una quantità di Letrozolo rilevabile nei capelli di chi l’assume. Nei miei capelli non ne è stata trovata la minima traccia. Questo evidenzia che la quantità che ho involontariamente ingerito era inferiore a quella di una singola compressa, in accordo con un’ingestione accidentale di cibo contaminato. I risultati di questi esperimenti non sono stati ammessi come prove a mio favore per via di un cavillo legale.

Ho dettagliatamente esposto le circostanze al Tribunale, che ha convenuto sui seguenti punti:

a) la contaminazione del cibo è stata la causa della mia positività al test;

b) non c’è evidenza del fatto che io abbia intenzionalmente violato le regole anti-doping;

c) non c’è evidenza del fatto che il Letrozolo migliori le prestazioni atletiche di una tennista di sesso femminile;

Nonostante ciò il Tribunale Indipendente ha sancito nei miei confronti una squalifica di due mesi, che terminerà il 2 ottobre 2017, oltre alla revoca dei prize money e dei punti ottenuti dal 16 febbraio al 7 giugno.

Questo mi fa sentire estremamente frustrata, ma posso solamente cercare di essere forte ed aspettare che questo periodo arrivi a conclusione. Sono molto arrabbiata ma allo stesso tempo in pace con la mia coscienza, assolutamente consapevole di non avere fatto nulla di male e di non avere commesso nessuna negligenza nei confronti del programma anti-doping”.