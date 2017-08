Masters 1000 Montreal: Thomas Fabbiano è nel tabellone principale

Thomas Fabbiano supera le qualificazioni del torneo Masters 1000 di Montreal.

Thomas ha sconfitto al turno decisivo il francese Nicolas Mahut, numero 111 del ranking mondiale e nona testa di serie delle qualificazioni in due set.

[7] Thomas Fabbiano vs [9] Nicolas Mahut



ATP Montreal Thomas Fabbiano [7] Thomas Fabbiano [7] 6 7 Nicolas Mahut [9] Nicolas Mahut [9] 2 5 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 N. Mahut 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 3-3 N. Mahut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Mahut 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-0 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

0 Aces 11 Double Faults 275% 1st Serve % 59%29/45 (64%) 1st Serve Points Won 24/38 (63%)11/15 (73%) 2nd Serve Points Won 11/26 (42%)5/6 (83%) Break Points Saved 2/6 (33%)10 Service Games Played 1014/38 (37%) 1st Return Points Won 16/45 (36%)15/26 (58%) 2nd Return Points Won 4/15 (27%)4/6 (67%) Break Points Won 1/6 (17%)10 Return Games Played 1040/60 (67%) Total Service Points Won 35/64 (55%)29/64 (45%) Total Return Points Won 20/60 (33%)69/124 (56%) Total Points Won 55/124 (44%)

Md

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Coric, Borna vs Qualifier

(WC) Shapovalov, Denis vs Dutra Silva, Rogerio

del Potro, Juan Martin vs (14) Isner, John

(9) Goffin, David vs Sugita, Yuichi

Lopez, Feliciano vs Chung, Hyeon

Medvedev, Daniil vs Mannarino, Adrian

Bye vs (6) Raonic, Milos

(4) Zverev, Alexander vs Bye

(WC) Schnur, Brayden vs Gasquet, Richard

Lorenzi, Paolo vs Tiafoe, Frances

Troicki, Viktor vs (16) Kyrgios, Nick

(11) Carreno Busta, Pablo vs Khachanov, Karen

Anderson, Kevin vs Qualifier

Querrey, Sam vs Alternate

Bye vs (8) Tsonga, Jo-Wilfried

(7) Dimitrov, Grigor vs Bye

Zverev, Mischa vs Qualifier

Ramos-Vinolas, Albert vs Haase, Robin

Basilashvili, Nikoloz vs (10) Berdych, Tomas

(13) Pouille, Lucas vs Donaldson, Jared

Young, Donald vs Paire, Benoit

Schwartzman, Diego vs Qualifier

Bye vs (3) Thiem, Dominic

(5) Nishikori, Kei vs Bye

Johnson, Steve vs Monfils, Gael

Qualifier vs Harrison, Ryan

Qualifier vs (12) Bautista Agut, Roberto

(15) Sock, Jack vs Qualifier

Ferrer, David vs Edmund, Kyle

(WC) Pospisil, Vasek vs (WC) Polansky, Peter

Bye vs (2) Federer, Roger

Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $4.662.300 – TD Quali

COURT CENTRAL – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Frank Dancevic vs [13] Tim Smyczek



ATP Montreal Frank Dancevic Frank Dancevic 7 2 2 Tim Smyczek [13] Tim Smyczek [13] 6 6 6 Vincitore: T. SMYCZEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Smyczek 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Dancevic 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 T. Smyczek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Dancevic 0-15 15-15 ace 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Smyczek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Dancevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Dancevic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace ace 2-5 → 2-6 F. Dancevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 F. Dancevic 0-15 0-30 15-40 ace 1-3 → 1-4 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Dancevic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Dancevic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 F. Dancevic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Smyczek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Dancevic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Smyczek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Dancevic 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Smyczek 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Dancevic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 T. Smyczek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 F. Dancevic 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Smyczek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Dancevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Smyczek 15-0 30-0 0-0 → 0-1

BANQUE NATIONALE – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Norbert Gombos vs [14] James McGee



ATP Montreal Norbert Gombos [5] Norbert Gombos [5] 6 6 James McGee [14] James McGee [14] 4 4 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. McGee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. McGee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. McGee 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. McGee 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 A-40 ace 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. McGee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Gombos 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 J. McGee 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. McGee 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. McGee 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Gombos 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. McGee 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. McGee 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Pierre-Hugues Herbert vs [8] Mikhail Youzhny



ATP Montreal Pierre-Hugues Herbert [1] Pierre-Hugues Herbert [1] 6 2 6 Mikhail Youzhny [8] Mikhail Youzhny [8] 2 6 3 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Herbert 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 M. Youzhny 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Herbert 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Youzhny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Herbert 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Youzhny 0-15 15-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Youzhny 15-0 30-0 1-2 → 1-3 P. Herbert 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 1-2 M. Youzhny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Herbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 P. Herbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 3-0 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [2] Dudi Sela vs [11] Matthew Ebden



ATP Montreal Dudi Sela [2] Dudi Sela [2] 6 7 Matthew Ebden [11] Matthew Ebden [11] 3 6 Vincitore: D. SELA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Sela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Sela 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Ebden 0-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Sela 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Ebden 15-0 15-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 D. Sela 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Sela 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Ebden 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Sela 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Sela 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

COURT 9 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Ernesto Escobedo vs [10] Reilly Opelka



ATP Montreal Ernesto Escobedo [4] Ernesto Escobedo [4] 2 3 Reilly Opelka [10] Reilly Opelka [10] 6 6 Vincitore: R. OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Escobedo 15-0 30-0 2-5 → 3-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Opelka 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Escobedo 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 ace 2-4 → 2-5 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 E. Escobedo 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

2. Brydan Klein vs [12] Vincent Millot