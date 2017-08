Challenger Biella: Salvatore Caruso si regala la finale. Battuto Arnaboldi in tre set (Video)

E’ Salvatore Caruso il tennista italiano in finale nel torneo challenger di Biella.

Il 23enne siciliano di Avola, numero 177 Atp, ha fatto suo in rimonta il derby tricolore con Andrea Arnaboldi numero 291 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni: 36 75 75 il punteggio con cui, in due ore e 43 minuti, si è imposto Caruso.

Suo avversario domenica nel match che assegna il titolo sarà il serbo Filipp Krajinovic, numero 140 del ranking mondiale.

Challenger Biella | Terra | e106.500 – Semifinali

CENTRALE – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [5] Filip Krajinovic vs [6] Joao Souza



CH Biella Filip Krajinovic [5] Filip Krajinovic [5] 6 7 Joao Souza [6] Joao Souza [6] 4 6 Vincitore: F. KRAJINOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Souza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Souza 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Souza 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Krajinovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 J. Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Souza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Souza 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Souza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Souza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [Q] Andrea Arnaboldi vs Salvatore Caruso (non prima ore: 13:00)



CH Biella Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 5 5 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 3 7 7 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Arnaboldi 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Caruso 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 S. Caruso 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 S. Caruso 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Johan Brunstrom / Dino Marcan vs Attila Balazs / Fabiano De Paula (non prima ore: 16:00)