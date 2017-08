WTA Toronto: Il Tabellone Principale. C’è Roberta Vinci

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – Parte Alta

(1) Pliskova, Karolina vs Bye

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Cornet, Alizé

Qualifier vs Qualifier

Davis, Lauren vs (15) Sevastova, Anastasija

(10) Radwanska, Agnieszka vs Vandeweghe, CoCo

Babos, Timea vs (WC) Andreescu, Bianca

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (6) Wozniacki, Caroline

(3) Kerber, Angelique vs Bye

Qualifier vs (WC) Bouchard, Eugenie

Putintseva, Yulia vs Stephens, Sloane

Suárez Navarro, Carla vs (14) Kvitova, Petra

(11) Cibulkova, Dominika vs Tsurenko, Lesia

Safarova, Lucie vs (WC) Abanda, Francoise

Peng, Shuai vs Makarova, Ekaterina

Bye vs (7) Konta, Johanna

WTA Toronto Premier 5 | Cemento | $2.735.139 – Parte Bassa

(5) Svitolina, Elina vs Bye

Kasatkina, Daria vs Vinci, Roberta

Siniakova, Katerina vs Qualifier

Qualifier vs (9) Williams, Venus

(16) Vesnina, Elena vs Riske, Alison

Dodin, Oceane vs Qualifier

Konjuh, Ana vs Qualifier

Bye vs (4) Muguruza, Garbiñe

(8) Kuznetsova, Svetlana vs Bye

Goerges, Julia vs Bellis, Catherine

Qualifier vs Garcia, Caroline

Qualifier vs (12) Ostapenko, Jelena

(13) Mladenovic, Kristina vs Strycova, Barbora

Gavrilova, Daria vs Qualifier

Lucic-Baroni, Mirjana vs Keys, Madison

Bye vs (2) Halep, Simona