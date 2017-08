WTA Toronto: Maria Sharapova rinuncia alla wild card

Maria Sharapova ha rinunciato alla wild card per il torneo WTA Premier di Toronto in programma la prossima settimana.

Il motivo della rinuncia è dovuto al problema al braccio sinistro, che ha ha costretto già la tennista siberiana a ritirarsi da Stanford questa settimana.

Va ricordato che la Sharapova ha perso l’intera stagione sull’erba per colpa di un infortunio alla coscia e con l’US Open proprio dietro l’angolo, tutti indicano che l’ex numero uno del mondo non sarà al 100% per giocare l’ultimo Grand Slam della stagione dove dovrà giocare anche le qualificazioni se non riceverà una wild card per il main draw.