Rafael Nadal e la prima posizione mondiale: “Non mi sto focalizzando su questo obiettivo. Nel 2017, io e Roger abbiamo vinto i tornei più importanti. Sia per me che per lui sarà difficile riuscire a ripetersi”

Superata la prima metà di 2017, possiamo confermare come nella stagione attuale si siano rivissuti momenti di gloria grazie a Roger Federer e Rafael Nadal.

Le brutte prestazioni di Novak Djokovic ed i risultati inconsistenti da parte di Andy Murray hanno permesso ai tifosi di Rafa e Roger di tornare a sognare in grande… Ed ora non è più utopia credere Nadal o Federer al primo posto del ranking mondiale in breve tempo.

In un’intervista rilasciata a TVE, Nadal ha parlato proprio di questa possibilità, che diventerebbe realtà in caso di vittoria al Masters 1000 di Montreal: “Non mi sto focalizzando su questo obiettivo ma se dovessi riuscire a tornare numero uno sarei sicuramente soddisfatto. Cercherò di fare del mio meglio in Canada e la classifica arriverà di conseguenza”. Per quanto riguarda la stagione sul cemento americano, che è ormai alle porte, questo il parere del tennista maiorchino: “Spero di riuscire a mantenere il livello di gioco mostrato nella prima parte dell’anno. Giocando in quel modo potrei ottenere grandi risultati”, ha spiegato Rafa.

Lo spagnolo ha speso anche qualche parola per Roger Federer, con il quale ha condiviso le vittorie nei tornei più importanti: “Nel 2017, io e Roger abbiamo vinto i tornei più importanti. Sia per me che per lui sarà difficile riuscire a ripetersi”.

Lorenzo Carini