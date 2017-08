Challenger Biella: Travaglia e Arnaboldi ai quarti di finale. Out Federico Gaio dopo aver mancato tre palle match (Video)

Stefano Travaglia e Andrea Arnaboldi hanno superato il secondo turno nel torneo challenger di Biella.

Il 25enne di Ascoli Piceno, numero 7 del seeding, ha regolato per 75 64 il francese Constant Lestienne e si giocherà un posto in semifinale in un derby tricolore proprio con Andrea Arnaboldi, che si è imposto con un doppio 64 nel testa a testa tutto italiano con Gianluca Mager, entrambi passati attraverso le qualificazioni.

Semaforo rosso invece per Federico Gaio: il faentino, campione in carica, ha ceduto per 26 76(9) 64 al brasiliano Joao Souza, sesta testa di serie, dopo aver fallito tre match-point nel tie-break del secondo set.

Challenger Biella | Terra | e106.500 – 2° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Gaio vs [6] Joao Souza



CH Biella Federico Gaio Federico Gaio 6 6 4 Joao Souza [6] Joao Souza [6] 2 7 6 Vincitore: J. SOUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Souza 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Souza 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Souza 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 F. Gaio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Souza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Souza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [7] Stefano Travaglia vs Constant Lestienne



CH Biella Stefano Travaglia [7] Stefano Travaglia [7] 7 6 Constant Lestienne Constant Lestienne 5 4 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 C. Lestienne 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Lestienne 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 C. Lestienne 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Gianluca Mager vs [Q] Andrea Arnaboldi



CH Biella Gianluca Mager Gianluca Mager 4 4 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Mager 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 4-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Matteo Donati / Stefano Napolitano vs [3] Sander Gille / Joran Vliegen (non prima ore: 17:30)



CH Biella Matteo Donati / Stefano Napolitano Matteo Donati / Stefano Napolitano 7 7 Sander Gille / Joran Vliegen [3] Sander Gille / Joran Vliegen [3] 6 6 Vincitori: DONATI / NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 M. Donati / Napolitano 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Donati / Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* ace 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Donati / Napolitano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Donati / Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 M. Donati / Napolitano 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 4-2 → 4-3 M. Donati / Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Donati / Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Donati / Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

CAMPO 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Tomislav Brkic vs [LL] Mikael Ymer



CH Biella Tomislav Brkic Tomislav Brkic 6 2 Mikael Ymer Mikael Ymer 7 6 Vincitore: M. YMER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Brkic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 2-6 M. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-5 → 2-5 T. Brkic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Brkic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Brkic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 6-6 T. Brkic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Brkic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Brkic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs Marco Cecchinato / Ruben Ramirez Hidalgo



CH Biella Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 6 1 18 Marco Cecchinato / Ruben Ramirez Hidalgo Marco Cecchinato / Ruben Ramirez Hidalgo 4 6 16 Vincitori: OCLEPPO / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 18-16 J. Ocleppo / Vavassori 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 14-13 ace 14-14 14-15 15-15 16-15 16-16 17-16 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Ocleppo / Vavassori 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-5 → 1-6 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 15-30 30-30 2-1 → 2-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Cecchinato / Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Johan Brunstrom / Dino Marcan vs Romain Arneodo / Riccardo Ghedin