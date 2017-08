Carla Suarez Navarro dopo 10 anni si separa dal suo coach

Carla Suárez Navarro ha annunciato la propria separazione da Xavi Budó, allenatore con cui la spagnola ha condiviso dieci anni di lavoro.

La tennista originaria di Gran Canaria ha reso nota la propria decisione attraverso un comunicato, in cui ha ringraziato il tecnico per il supporto prestato durante una intera decade: “Vorrei comunicare che, subito dopo la mia partecipazione a Wimbledon, Xavi Budó ed io abbiamo deciso di comune accordo di porre fine al nostro rapporto professionale. Posso solo avere parole di ringraziamento per Xavi ed il suo impegno, per tutta la conoscenza che mi ha trasmesso, per tutto ciò che mi ha permesso di apprendere e per avermi fatto crescere come persona e come tennista. Ero arrivata a Barcellona per tentare di diventare professionista ed insieme siamo riusciti ad arrivare alla Top10 in due anni, raggiungere la sesta posizione della classifica e vincere titoli importanti come Doha, oppure giocare la finale a Roma e Miami. Posso quindi solo ringraziarlo, non dimenticherò mai quello che lui ha fatto per me. Adesso continuerò a lavorare ed allenarmi duramente per continuare a crescere come atleta”, si legge nella nota diffusa dalla tennista spagnola.