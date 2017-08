ATP Washington: Alessandro Bega sconfitto da Jaziri dopo due set molto lottati

Alessandro Bega esce di scena all’esordio nel torneo ATP 500 di Washington.

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni è alla sua prima partita in un main draw nel circuito maggiore, è stato eliminato da Malek Jaziri con il risultato di 75 75 i n 1 ora e 45 minuti di partita.

Da segnalare che nel primo set Bega sotto per 2 a 4, recuperava il break nel settimo gioco.

Sul 5 a 6 però l’azzurro, dal 15-0 e era al servizio, cedeva quattro punti consecutivi e anche la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Alessandro ancora in svantaggio nel punteggio, sotto per 3 a 5, annullava nel nono game, dal 40-15, ben tre palle match e piazzava il controbreak.

Nel dodicesimo game però, sul 5 a 6, Bega dopo aver annullato un altro match point e mancato una palla per il tiebreak, al quinto tentativo Jaziri chiudeva la partita, piazzava il break e portava a casa l’incontro per 7 a 5.

La partita punto per punto



ATP Washington Malek Jaziri Malek Jaziri 7 7 Alessandro Bega Alessandro Bega 5 5 Vincitore: M. JAZIRI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bega 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Bega 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Bega 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bega 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bega 15-0 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Jaziri 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bega 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 A. Bega 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 A. Bega 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 M. Jaziri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Jaziri – A. Bega

01:44:41

6 Aces 4

0 Double Faults 3

48% 1st Serve % 67%

32/43 (74%) 1st Serve Points Won 33/47 (70%)

23/47 (49%) 2nd Serve Points Won 9/23 (39%)

5/7 (71%) Break Points Saved 1/5 (20%)

12 Service Games Played 12

14/47 (30%) 1st Return Points Won 11/43 (26%)

14/23 (61%) 2nd Return Points Won 24/47 (51%)

4/5 (80%) Break Points Won 2/7 (29%)

12 Return Games Played 12

55/90 (61%) Total Service Points Won 42/70 (60%)

28/70 (40%) Total Return Points Won 35/90 (39%)

83/160 (52%) Total Points Won 77/160 (48%)

73 Ranking 351

33 Age 26

Bizerte, Tunisia Birthplace Cernusco sul Naviglio, Italy

Tunis, Tunisia Residence Gernusco Sul Naviglio, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’8″ (172 cm)

183 lbs (83 kg) Weight 150 lbs (68 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro N/A

14/16 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$2,217,843 Career Prize Money $111,486