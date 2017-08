Il montepremi Slam: troppi soldi al primo turno?

La questione è risaputa: c’è un gioco al rialzo fra i 4 tornei del grande Slam per conquistare la corona riservata al migliore. C’è chi punta sulla tradizione, chi sullo spettacolo, chi sul montepremi monstre: accade così che ogni anno i montepremi messi a disposizione dei partecipanti diventano sempre più alti, spesso c’è chi apre la strada e poi gli altri seguono a ruota per non perdere terreno. C’è una situazione però che sta diventando a tratti imbarazzante: il prize money per chi esce sconfitto al primo turno.

Quest’anno abbiamo assistito a una caterva di ranking protetti, spesso risparmiati proprio per i tornei Slam, grazie ai quali giocatori oramai a mezzo servizio nel circuito entrano nel tabellone principale, incassano il lauto assegno ed escono all’esordio, con la pena di aver assistito anche a incontri farsa con ritiri dopo pochi giochi. Tutto ciò viene indiscutibilmente incentivato dai tanti soldi che vengono elargiti agli sconfitti al 1T.

Una pena si diceva, perché quell’assegno per i tanti che veleggiano attorno alla 100esima posizione vale più o meno una parte dei guadagni dell’intera stagione: ma non è solo questo il problema riguardo questo gioco al rialzo. A livello morale sono troppi i soldi per gli eliminati al primo turno?

Esiste una giusta ricompensa per coloro che raggiungono traguardi significativi nello sport e sinceramente non penso che un primo turno di uno Slam possa essere definito il traguardo di una vita per un tennista pro. Allora, se proprio si vuole innalzare il montepremi di uno Slam, sarebbe meglio ripartire più soldi (ancora!) per chi arriva nelle fasi finali di un torneo, magari partendo solo ed esclusivamente dalla seconda settimana. Anche se resta incredibile solo pensare al dislivello economico che esiste fra i premi del circuito maggiore (senza per forza arrivare alle prove Slam) e quelli del circuito minore, future ma anche challenger. Qualcosa è stato fatto con la creazione dei futures da 25000$ ma sembra sempre di assistere a due mondi paralleli che però sono destinati a non incontrarsi mai, uno popolato di eletti campioni e un altro di chi viene sommerso dalle spese da affrontare con i pochi guadagni raccolti qua e là.

Si diceva che i tanti soldi fanno gola a tutti, infortunati e beneficiari di ranking protetti: in tutto ciò esiste un solo grande sconfitto, lo spettacolo. Regolamentare i primi turni, impedendo l’accesso a chi si infortuna nella settimana precedente o evitare l’abuso di pr nelle prove Slam potrebbe aiutare a salvare la baracca. Ma probabilmente si guarderà sempre in alto e non si porrà la giusta attenzione verso il basso, a tutti quelli per cui quegli assegni del primo turno rimarranno solo un sogno.





Alessandro Orecchio