Da Biella: Parlano Matteo Donati, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato (con il programma di domani)

Dei 14 azzurri iscritti al Thindown Challenger di Biella (terra, 106euro di montepremi) otto sono passati al secondo turno. A sorridere sono Cecchinato, Donati, Gaio, travaglia, Mager e Arnaboldi.

Una maratona di quasi tre ore, alla termine della quale Stefano Travaglia (tds numero 7 e 144° nel ranking mondiale) ha la meglio sulla wild card Andrea Pellegrino con il punteggio di 7-6 (5), 2-6, 7-5. «Il mio rendimento è stato più o meno uguale, ma di certo Andrea (classe ’97, 672 Atp) è salito molto nel secondo – racconta il venticinquenne di Ascoli Piceno -. Io dovevo chiudere prima il set d’apertura, in cui ho servito sul 5-4 commettendo alcuni errori e finendo con lo sprecare troppe energie». Una maggiore percentuale di prime di servizio, unite alla capacità di giocare pi di più con i piedi nel campo e diversi ‘vincenti’ hanno fatto pendere l’ago della bilancia della seconda frazione su Pellegrino. «Anche il terzo è stato molto equilibrato e si è risolto su un paio di punti» conclude Travaglia.

Matteo Donati torna a sorridere e lo fa in quella che considera la sua seconda casa. Ieri all’esordio il numero 307 Atp ha piegato in un’ora esatta Ruben Ramirez Hidalgo: 6-2, 6-2 lo score. «Ho giocato bene fin dal primo punto, imponendo il mio gioco – dice Matteo a fine match -. Le sensazioni sono buone: sono entrato nel torneo vincendo lunedì in doppio e su questi campi, un po’ in altura e con le palline veloci, mi trovo alla grande. Una delle mie migliori partite della stagione, contro un avversario a fine carriera (best ranking da 50 nel ’06), ma che a livello Challenger devi sempre battere. Mi ha aiutato avere tanti amici e i parenti a sostenermi».

La prima testa di serie del torneo dei Faggi è il siciliano Marco Cecchinato, numero 103 del ranking mondiale. Il palermitano, classe ’92, ha debuttato sul centrale imponendosi contro Roberto Marcora (proveniente dalle qualificazioni) con il punteggio di 7-5, 6-4.

«Marcora giocava molto bene all’inizio – spiega Cecchinato -. Sono arrivato a Biella domenica e sapevo che i primi turni sarebbero stati complicati». I game d’apertura sono stati equilibrati, poi nell’undicesimo gioco, alla sesta palla break, il favorito della vigilia toglie la battuta al rivale. «L’ho portata a casa con quel break, anche se nel secondo ho avuto un piccolo calo e ho perso il servizio, ma sono stato bravo a rientrare. Sono venuto qua dopo due tornei Atp per continuare ad affrontare buoni giocatori: il livello è alto e sono alla ricerca di punti importanti».

A conclusione della giornata è arrivata la sconfitta dell’idolo di casa Stefano Napolitano, superato dallo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4.

CENTRALE – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Marco Cecchinato vs [WC] Pietro Rondoni

2. [8] Roberto Carballes Baena vs Federico Coria (non prima ore: 12:30)

3. Salvatore Caruso vs [2] Guillermo Garcia-Lopez

4. [WC] Matteo Donati vs [5] Filip Krajinovic (non prima ore: 17:30)

CAMPO 7 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Attila Balazs / Fabiano De Paula vs [2] Sander Arends / Antonio Sancic

2. Marco Cecchinato / Ruben Ramirez Hidalgo vs Calvin Hemery / Stephane Robert

3. Romain Arneodo / Riccardo Ghedin vs Roberto Carballes Baena / Federico Coria

THINDOWN CHALLENGER BIELLA €106,000

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE DI SINGOLO

[1] M. Cecchinato (ITA) b. [Q] R. Marcora (ITA) 7-5, 6-4

[Q] G. Mager (ITA) b. M. Viola (ITA) 6-4, 6-3

[LL] T. Brkic (BIH) b. M. Janvier (FRA) 6-4, 1-6, 6-3

[8] R. Carballes Baena (ESP) b. S. Napolitano (ITA) 6-2, 4-6, 6-4

[7] S. Travaglia (ITA) b. [WC] A. Pellegrino (ITA) 7-6 (5), 2-6, 7-5

[6] J. Souza (BRA) b. A. Balazs (HUN) 6-4, 6-4

[WC] M. Donati (ITA) b. R. Ramirez Hidalgo (ESP) 6-2, 6-2

F. Gaio (ITA) b. C. Hemery (FRA) 4-6, 6-2, 6-4

C. Lestienne (FRA) b. L. Giustino (ITA) 7-5, 4-6, 6-4

[Q] A. Arnaboldi (ITA) b. [4] G. Andreozzi (ARG) 6-7 (3), 7-6 (3) 4-3 ritiro

[LL] M. Ymer (Swe) b. [Alt] V. Galovic (CRO) 7-6 (3) 6-1

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE DI DOPPIO

[WC] J. Ocleppo (ITA) / A. Vavassori (ITA) b. [4] M. Draganja (CRO) / T. Draganja (CRO) 3-6, 6-4, 10-7

[3] S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) b. A. Arnaboldi (ITA) / A. Behar (URU) 6-3 6-3

[2] S. Arends (NED) / A. Sancic (CRO) b. A. Motti (ITA) / S. Travaglia (ITA) 6-3, 6-3

[1] J. Brunstrom (SWE) / D. Marcan (CRO) b. S. Caruso (ITA) / V. Galovic (CRO) 6-2, 7-5