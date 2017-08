La programmazione di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti è atterrato a Brindisi per giocare il girone di quali della Summer Cup under 16 dal 4 al 6 Agosto e in caso di qualificazione andranno alle finali dal 7 al 9 a Le Touquet in Francia contro le vincenti degli altri 3 gironi e se passeranno il turno si qualificheranno per la Coppa Davis under 16 a settembre a Budapest

Il 15/08 partirà per Washington grado 1 poi Quebec grado 1 e l’US Open.

Un Grazie a Ivan