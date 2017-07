Challenger Biella: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. Avanzano Caruso e Rondoni. Fuori Sonego eliminato da Garcia Lopez (Video)

Esordio positivo per Pietro Rondoni e Salvatore Caruso nel torneo challenger di Biella. Rondoni, in gara grazie ad una wild card, ha sconfitto per 64 26 63 il russo Ivan Gakhov, proveniente dalle qualificazioni, ed attende il vincente del derby azzurro in programma martedì tra Cecchinato e Marcora.

Caruso si è invece imposto per 75 63 sul belga Yannik Reuter ed al secondo turno dovrà vedersela con lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero due del tabellone, che ha battuto per 63 26 64 su Lorenzo Sonego, anche lui in gara con una wild card.

Challenger Biella | Terra | e106.500 – 1° Turno

CENTRALE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Federico Coria vs Stephane Robert



CH Biella Federico Coria Federico Coria 6 6 Stephane Robert Stephane Robert 3 4 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Robert 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 S. Robert 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Robert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Coria 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Robert 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Coria 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Robert 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Robert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Robert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Robert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Coria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Robert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Robert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Lorenzo Sonego vs [2] Guillermo Garcia-Lopez



CH Biella Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 6 4 Guillermo Garcia-Lopez [2] Guillermo Garcia-Lopez [2] 6 2 6 Vincitore: G. GARCIA-LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Garcia-Lopez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

3. Salvatore Caruso vs Yannik Reuter



CH Biella Salvatore Caruso Salvatore Caruso 7 6 Yannik Reuter Yannik Reuter 5 3 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 Y. Reuter 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Caruso 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 Y. Reuter 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Caruso 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Reuter 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-1 → 3-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Reuter 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Reuter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Reuter 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Reuter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Reuter 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Y. Reuter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Y. Reuter 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Matteo Donati / Stefano Napolitano vs Guido Andreozzi / Joao Souza (non prima ore: 17:30)



CH Biella Matteo Donati / Stefano Napolitano Matteo Donati / Stefano Napolitano 4 6 10 Guido Andreozzi / Joao Souza Guido Andreozzi / Joao Souza 6 4 8 Vincitori: DONATI / NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 G. Andreozzi / Souza 1-0 M. Donati / Napolitano 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Donati / Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 6-4 G. Andreozzi / Souza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Andreozzi / Souza 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Andreozzi / Souza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 M. Donati / Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 G. Andreozzi / Souza 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Donati / Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / Souza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Donati / Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 G. Andreozzi / Souza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Donati / Napolitano 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 G. Andreozzi / Souza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Donati / Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 G. Andreozzi / Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 M. Donati / Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 G. Andreozzi / Souza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Donati / Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / Souza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

CAMPO 7 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [WC] Pietro Rondoni vs [Q] Ivan Gakhov



CH Biella Pietro Rondoni Pietro Rondoni 6 2 6 Ivan Gakhov Ivan Gakhov 4 6 3 Vincitore: P. RONDONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Rondoni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 5-3 P. Rondoni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 P. Rondoni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Rondoni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 P. Rondoni 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 P. Rondoni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Rondoni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Rondoni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Gakhov 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-4 → 6-4 P. Rondoni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Rondoni 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Rondoni 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Rondoni 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Attila Balazs / Fabiano De Paula vs [WC] Federico Gaio / Andrea Pellegrino (non prima ore: 15:00)



CH Biella Attila Balazs / Fabiano De Paula Attila Balazs / Fabiano De Paula 6 6 Federico Gaio / Andrea Pellegrino Federico Gaio / Andrea Pellegrino 3 2 Vincitori: BALAZS / DE PAULA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Balazs / De Paula 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Gaio / Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Balazs / De Paula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Gaio / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Balazs / De Paula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Gaio / Pellegrino 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Balazs / De Paula 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Gaio / Pellegrino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Balazs / De Paula 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 F. Gaio / Pellegrino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 A. Balazs / De Paula 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Gaio / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Balazs / De Paula 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Gaio / Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 A. Balazs / De Paula 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 F. Gaio / Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Balazs / De Paula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Daniel Gimeno-Traver vs [5] Filip Krajinovic (non prima ore: 17:30)