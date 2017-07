Da Cortina: Carballes Baena e Gerard Melzer sono i finalisti. Matteo Viola fermato in semifinale

Il derby spagnolo nella semifinale degli Internazionali di Tennis di Cortina non ha deluso le attese, anzi. Tre ore di adrenalina, con il tie-break finale a incoronare Roberto Carballes Baena come primo finalista di questa quarta edizione, avendo estromesso dalla corsa uno dei favoriti, Marcel Granollers. “Sono davvero molto contento, – dice Carballes Baena – è stata una partita durissima nella quale abbiamo lottato punto su punto”.

I momenti chiave sono stati due, il match point salvato sul 6 a 5 (terzo set) per Granollers e il passante lungolinea in risposta allo smash dello stesso spagnolo che lo ha salvato dal mini break nel tie-break finale: “È stato un punto importante, sono davvero molto felice di come è andata”. La vittoria lo proietta verso la finale di domani pomeriggio: “Sarà una partita molto complicata. Devo solo riposare e sperare di fare bene”.

L’altro finalista è Gerald Melzer che ha battuto l’ottimo Matteo Viola in due set, l’ultimo dei quali finito al tiebreak. “Nel primo parziale ho trovato il mio ritmo e stavo giocando bene – spiega l’austriaco – nel secondo set lui (Matteo Viola) ha alzato il livello del suo gioco, ha iniziato a rispondere bene e a non sbagliare più”. Il pubblico ha supportato comprensibilmente l’italiano, atleta di casa a Cortina, mostrando comunque un grande fair play: “Sugli spalti sono stati davvero sportivi e li ringrazio per questo” aggiunge Melzer e buttando un occhio alla finale di domani contro Carballes Baena afferma: “È vero che in passato ci ho già vinto due volte, ma sono stati entrambi incontri molto combattuti. Devo solo andare in campo ed esprimere il mio gioco, combattendo su ogni punto”. L’appuntamento è per domani alle 14.30 sul campo centrale “Serena Wines 1881”.

La finale del torneo di doppio è andata alla coppia formata proprio da Gerald Melzer e Guido Andreozzi, vincitori sulla testa di serie numero 1 De Waard/McLachlan “Oggi siamo stati la coppia più forte in campo” spiega Melzer e trova d’accordo anche il partner in campo Andreozzi: “Abbiamo giocato una buona partita che potevamo chiudere anche prima. Siamo molto contenti della nostra settimana”.

I RISULTATI DI OGGI:

[3] G. MELZER b. M. VIOLA 62 76(5)

[4] R. CARBALLES BAENA b. [2] M. GRANOLLERS 57 76(5) 76(3)

G. ANDREOZZI / G. MELZER b. [1] S. DE WAARD / B. MCLACHLAN 62 76(4)